A t e n e , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L o r e n z o M u s e t t i s f i d e r à N o v a k D j o k o v i c n e l l a f i n a l e d e l t o r n e o A t p d i A t e n e . L ' a z z u r r o , n u m e r o 8 d e l m o n d o , c o n t r o i l s e r b o , n u m e r o 5 e ' p a d r o n e ' d i c a s a d e l t o r n e o g r e c o , s i g i o c h e r à i l t i t o l o e a n c h e l ' a c c e s s o d i r e t t o a l l e A t p F i n a l s d i T o r i n o . I l c a r r a r i n o i n s e m i f i n a l e h a a v u t o l a m e g l i o s u l l o s t a t u n i t e n s e S e b a s t i a n K o r d a , n . 5 2 A t p , i n d u e t r e c o n i l p u n t e g g i o d i 6 - 0 , 5 - 7 , 7 - 5 i n d u e o r e e 2 0 ' c o n q u i s t a n d o u n p o s t o n e l l a s u a d e c i m a f i n a l e i n c a r r i e r a .