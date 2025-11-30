R o m a , 3 0 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - I l p r o g r a m m a ' T ú S í Q u e V a l e s ' , i n o n d a i e r i s a b a t o 2 9 n o v e m b r e s u C a n a l e 5 , v i n c e l a s f i d a d e l p r i m e t i m e c o n 3 . 7 6 5 . 0 0 0 s p e t t a t o r i e i l 2 5 , 2 % d i s h a r e . S u R a i 1 l o s h o w d i M i l l y C a r l u c c i ' B a l l a n d o c o n l e s t e l l e ' h a r a c c o l t o 2 . 6 7 8 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , r a g g i u n g e n d o u n o s h a r e d e l 2 5 , 8 % . I n s o v r a p p o s i z i o n e d i r e t t a T ú S í Q u e V a l e s h a r a g g i u n t o 3 . 7 6 7 . 0 0 0 s p e t t a t o r i ( 2 5 , 2 % ) c o n t r o i 3 . 4 3 3 . 0 0 0 s p e t t a t o r i ( 2 3 % ) d i B a l l a n d o c o n l e S t e l l e . T e r z o g r a d i n o d e l p o d i o p e r ' I n A l t r e P a r o l e ' s u L a 7 c h e h a i n c o l l a t o a l l o s c h e r m o 1 . 1 2 8 . 0 0 0 s p e t t a t o r i ( 6 , 2 % s h a r e ) . L a c l a s s i f i c a d e l l a p r i m a s e r a t a c o n t i n u a c o n I t a l i a 1 c h e c o n ' L e s t r e g h e ' h a r a g g i u n t o 6 7 2 . 0 0 0 s p e t t a t o r i ( 4 , 1 % s h a r e ) m e n t r e R a i 3 c o n ' I n d o v i n a C h i V i e n e a C e n a ' h a r a c c o l t o 6 6 9 . 0 0 0 s p e t t a t o r i ( 3 , 9 % s h a r e ) . A s e g u i r e : R a i 2 c o n ' S . W . A . T . ' ( 6 1 5 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , 3 , 6 % s h a r e ) ; R e t e 4 c o n ' C o m m a n d o ' ( 4 8 2 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , 2 , 9 % s h a r e ) ; N o v e c o n ' A c c o r d i & D i s a c c o r d i ' ( 3 3 3 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , 2 , 2 % s h a r e ) e T v 8 c o n ' 4 R i s t o r n a t i ' ( 2 5 0 . 0 0 0 , 1 , 7 % ) . I n a c c e s s p r i m e t i m e ' L a R u o t a d e l l a F o r t u n a ' s u C a n a l e 5 h a r a g g i u n t o 4 . 7 6 6 . 0 0 0 s p e t t a t o r i e i l 2 5 , 8 % s h a r e m e n t r e ' A f f a r i t u o i ' s u R a i 1 h a r a g g i u n t o 4 . 3 2 2 . 0 0 0 s p e t t a t o r i ( 2 3 , 4 % s h a r e ) .