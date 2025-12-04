R o m a , 4 d i c . ( A d n k r o n o s ) - E ' R a i 1 c o n ' L ’ A l t r o I s p e t t o r e ' a v i n c e r e l a s f i d a d e l l a p r i m a s e r a t a t e l e v i s i v a d i i e r i , m e r c o l e d ì 3 d i c e m b r e . L a f i c t i o n h a i n c o l l a t o d a v a n t i a l v i d e o 2 . 8 2 0 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , t o t a l i z z a n d o i l 1 7 . 4 % d i s h a r e . C a n a l e 5 , c o n ' G i g i e V a n e s s a I n s i e m e ' è s t a t o l a s c e l t a d i 2 . 2 3 8 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , c o n u n o s h a r e d e l 1 7 % . T e r z o p o s t o s u l p o d i o p e r I t a l i a 1 , c o n l a p a r t i t a d i C o p p a I t a l i a – I n t e r - V e n e z i a , c h e h a c o i n v o l t o 2 . 1 4 1 . 0 0 0 s p e t t a t o r i c o n l ’ 1 1 % d i s h a r e . S u R a i 3 , ' C h i l ’ h a V i s t o ? ' h a o t t e n u t o u n a s c o l t o m e d i o d i 1 . 5 1 6 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , p e r u n o s h a r e d e l 9 . 6 % , m e n t r e L a 7 c o n ' U n a G i o r n a t a P a r t i c o l a r e ' d i A l d o C a z z u l l o h a t e n u t o d a v a n t i a l l o s c h e r m o 1 . 1 8 2 . 0 0 0 s p e t t a t o r i r e g i s t r a n d o i l 6 . 6 % d i s h a r e . R a i 2 , c h e i e r i t r a s m e t t e v a ' U n u o m o s o p r a l a l e g g e ' , h a c o n v i n t o 7 7 3 . 0 0 0 s p e t t a t o r i p a r i a l 4 . 3 % d i s h a r e , m e n t r e s u R e t e 4 ' R e a l p o l i t i k ' d i T o m m a s o L a b a t e è s t a t o v i s t o d a 4 2 2 . 0 0 0 s p e t t a t o r i ( c o n s h a r e a l 3 . 3 % ) . N e l l ' a c c e s s p r i m e t i m e , ' L a R u o t a d e l l a F o r t u n a ' h a t e n u t o d a v a n t i a l v i d e o 5 . 0 6 7 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , p e r u n o s h a r e a l 2 4 . 3 % , m e n t r e ' A f f a r i T u o i ' è a r r i v a t o a 4 . 6 6 0 . 0 0 0 s p e t t a t o r i t o t a l i z z a n d o u n o s h a r e d e l 2 2 . 3 % .