M i l a n o , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " E s s e r e p r o t a g o n i s t a a l l ’ E x p o 2 0 2 5 d i O s a k a h a r a p p r e s e n t a t o p e r B r a c c o u n m o m e n t o d i g r a n d e o r g o g l i o e r e s p o n s a b i l i t à " , h a a f f e r m a t o D i a n a B r a c c o , p r e s i d e n t e e c e o d e l G r u p p o B r a c c o i n o c c a s i o n e d e l l ’ i n c o n t r o ' B r a c c o a f i a n c o d e l S i s t e m a I t a l i a a l l ’ E x p o 2 0 2 5 O s a k a : u n p o n t e d i i n n o v a z i o n e t r a s c i e n z a e c u l t u r a ' c h e s i è t e n u t o p r e s s o i l T e a t r i n o d i P a l a z z o V i s c o n t i a M i l a n o . " A b b i a m o v o l u t o d a r e c o n t i n u i t à a l l a n o s t r a s t o r i a d i i m p e g n o i n o c c a s i o n e d e l l e E s p o s i z i o n i U n i v e r s a l i o f f r e n d o i l n o s t r o c o n t r i b u t o d i f r o n t e a s f i d e g l o b a l i c o m e l ’ a v a n z a m e n t o d e l l e t e c n o l o g i e s c i e n t i f i c h e , a i n i z i a r e d a l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , l a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e e l a l o n g e v i t à , t e m a q u e s t ’ u l t i m o c h e a c c o m u n a I t a l i a e G i a p p o n e e s u c u i l a p r e v e n z i o n e e l a m e d i c i n a p r e d i t t i v a h a n n o m o l t o d a d i r e . P e r B r a c c o q u e s t a è u n a c o n s o l i d a t a e p r e c i s a s t r a t e g i a d i d i p l o m a z i a c u l t u r a l e : s i a m o u n G r u p p o g l o b a l e p r e s e n t e i n 1 0 0 P a e s i i n t u t t o i l m o n d o e a b b i a m o s e m p r e p u n t a t o s u l l a c u l t u r a i t a l i a n a c o m e b i g l i e t t o d a v i s i t a e d r i v e r d e l n o s t r o p r o c e s s o d i i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e " . A l l ’ i n c o n t r o è i n t e r v e n u t o a n c h e l ' a m b a s c i a t o r e M a r i o V a t t a n i , c o m m i s s a r i o g e n e r a l e p e r l ’ I t a l i a a E x p o 2 0 2 5 O s a k a : " L a p a r t n e r s h i p c o n i l G r u p p o B r a c c o è s t a t a s t r a t e g i c a p e r l a b u o n a r i u s c i t a d e l l a p a r t e c i p a z i o n e i t a l i a n a a E x p o 2 0 2 5 O s a k a . A r t e , s c i e n z a e a l t a t e c n o l o g i a s o n o s t a t i e l e m e n t i c e n t r a l i a t t r a v e r s o c u i a b b i a m o d e c l i n a t o i l t e m a L ’ a r t e r i g e n e r a l a v i t a . G r a z i e a B r a c c o a b b i a m o p o t u t o v a l o r i z z a r e s e t t o r i c h i a v e d e l r a p p o r t o b i l a t e r a l e I t a l i a - G i a p p o n e , p i e n a m e n t e c o e r e n t i c o n l ’ I t a l y - J a p a n a c t i o n p l a n , a p a r t i r e d a l l e s c i e n z e d e l l a v i t a e d a l d i a l o g o t r a a r t e e s a l u t e , a m b i t i i n c u i i l G r u p p o v a n t a u n ’ e s p e r i e n z a d i e c c e l l e n z a . L a c o l l a b o r a z i o n e h a i n o l t r e b e n e f i c i a t o d e l l ’ e s p e r i e n z a m a t u r a t a d a D i a n a B r a c c o c o n E x p o M i l a n o 2 0 1 5 e s i è e s t e s a a m o m e n t i s i m b o l i c i c o m e i l N a t i o n a l D a y , c o n i l c o n t r i b u t o d e l l ’ A c c a d e m i a T e a t r o a l l a S c a l a . L ’ e s p o s i z i o n e d e l r i t r a t t o d i I t ō M a n c h o d i D o m e n i c o T i n t o r e t t o a l P a d i g l i o n e I t a l i a - h a c o n c l u s o V a t t a n i - i n s i e m e a u n v i d e o e v o c a t i v o e s p l e n d i d a m e n t e r e a l i z z a t o , h a r a p p r e s e n t a t o i n f i n e u n s e g n o f o r t i s s i m o d e l l o s t o r i c o d i a l o g o t r a i n o s t r i d u e P a e s i , o r a p r o i e t t a t o v e r s o l e c e l e b r a z i o n i d e i 1 6 0 a n n i d e l l e r e l a z i o n i b i l a t e r a l i n e l 2 0 2 6 " . A l l ’ e v e n t o s o n o i n t e r v e n u t i a n c h e F u l v i o R e n o l d i B r a c c o , v i c e p r e s i d e n t e & c e o B r a c c o I m a g i n g , L o r e n z o G a l a n t i , d i r e t t o r e g e n e r a l e I t a l i a n t r a d e a g e n c y , F a b i o T e d o l d i , h e a d o f g l o b a l r & d B r a c c o , V i v i a n a C r e s c i t e l l i , s e n i o r r e s e a r c h e r H i t a c h i , G i a n G i a c o m o A t t o l i c o T r i v u l z i o , p r e s i d e n t e F o n d a z i o n e T r i v u l z i o , I s a b e l l a C a s t i g l i o n i , d i r e t t o r e s c i e n t i f i c o C d i , M a r i a V i t t o r i a B a n d i n i e G a b r i e l e C a l c a g n o , s t u d e n t i d e l l a s c u o l a d i b a l l o d e l l ’ A c c a d e m i a d e l T e a t r o a l l a S c a l a , F a b r i z i o G r i l l o , d i r e t t o r e a f f a r i g e n e r a l i e r e l a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i B r a c c o e R o s s e l l a M e n e g a z z o , r e s p o n s a b i l e c u l t u r a , s c i e n z a , e d u c a z i o n e d i P a d i g l i o n e I t a l i a a E x p o 2 0 2 5 O s a k a . D u r a n t e i s e i m e s i d e l l ’ E s p o s i z i o n e u n i v e r s a l e , B r a c c o h a p r o m o s s o u n a m p i o v e n t a g l i o d i i n i z i a t i v e a l l ’ i n s e g n a d e l l a s c i e n z a e d e l l a c u l t u r a , t r a c u i d i v e r s i c o n v e g n i c h e h a n n o f a v o r i t o n u o v e s i n e r g i e t r a l e c o m u n i t à s c i e n t i f i c h e e u r o p e e e g i a p p o n e s i ( r a f f o r z a n d o c o s ì a l c u n e p a r t n e r s h i p , a d e s e m p i o c o n l ’ U n i v e r s i t à d i O s a k a , l a S o c i e t à d i R a d i o l o g i a G i a p p o n e s e e B r a c c o J a p a n ) e l a m o s t r a f o t o g r a f i c a “ M i l a n o c o n g l i o c c h i d i L e o n a r d o ” d i F o n d a z i o n e B r a c c o , o s p i t a t a p r e s s o l a s p l e n d i d a s e d e d e l l ’ A m b a s c i a t a d ’ I t a l i a a T o k y o . I n o c c a s i o n e d e l N a t i o n a l D a y i t a l i a n o , i n o l t r e , i l G r u p p o h a o f f e r t o u n p a l c o s c e n i c o g l o b a l e a i g i o v a n i b a l l e r i n i d e l l ’ A c c a d e m i a d e l T e a t r o a l l a S c a l a , d i c u i F o n d a z i o n e B r a c c o è s o c i o f o n d a t o r e . I b r a v i s s i m i r a g a z z i d e l l a s c u o l a d i b a l l o s i s o n o e s i b i t i d i f r o n t e a l l a p r i n c i p e s s a N o b u k o M i k a s a n o M i y a e a l m i n i s t r o d e l l a C u l t u r a A l e s s a n d r o G i u l i . S e b b e n e l ’ E x p o d i O s a k a s i s i a a p p e n a c o n c l u s a , i l p e r c o r s o d e l P a d i g l i o n e I t a l i a p r o s e g u e . T r a i 1 5 8 P a e s i p a r t e c i p a n t i , l ’ I t a l i a è l ’ u n i c a a m a n t e n e r e l a p r o p r i a p r e s e n z a e s p o s i t i v a i n G i a p p o n e : l e o p e r e p i ù r a p p r e s e n t a t i v e d e l P a d i g l i o n e s o n o o r a p r o t a g o n i s t e d e l l a m o s t r a ' A t l a n t e F a r n e s e a n d t h e t r e a s u r e s o f t h e I t a l y p a v i l i o n f r o m t h e E x p o 2 0 2 5 O s a k a ' , o s p i t a t a a l l ’ O s a k a c i t y m u s e u m o f f i n e a r t s f i n o a l 1 2 g e n n a i o 2 0 2 6 . I l p u b b l i c o g i a p p o n e s e p u ò c o s ì a m m i r a r e c a p o l a v o r i c o m e l ’ A t l a n t e F a r n e s e , i l G o n f a l o n e d e l l a G i u s t i z i a d e l P e r u g i n o , p r e z i o s i f o g l i d e l C o d i c e A t l a n t i c o d i L e o n a r d o d a V i n c i e l a v i d e o i n s t a l l a z i o n e d i I t ō M a n c h o r e a l i z z a t a d a B r a c c o , i n c u i s i r a c c o n t a l a c a m p a g n a d i i n d a g i n i d i a g n o s t i c h e r e a l i z z a t e s u l l ’ o p e r a d a l C e n t r o d i a g n o s t i c o i t a l i a n o . L ’ e s p o s i z i o n e , o r g a n i z z a t a c o n i l s u p p o r t o d e l m i n i s t e r o d e l l a C u l t u r a , d e l l ’ A m b a s c i a t a d ’ I t a l i a a T o k y o , d e l C o n s o l a t o d ’ I t a l i a i n G i a p p o n e e d e l l ’ I s t i t u t o i t a l i a n o d i c u l t u r a d i O s a k a , a p r e s i m b o l i c a m e n t e l e c e l e b r a z i o n i p e r i 1 6 0 a n n i d e l l e r e l a z i o n i I t a l i a - G i a p p o n e , i n p r o g r a m m a n e l 2 0 2 6 . " S i a m o m o l t o f e l i c i c h e l a n o s t r a v i d e o i n s t a l l a z i o n e s i a e n t r a t a a f a r p a r t e d e l l a l e g a c y d i E x p o r i m a n e n d o i n e s p o s i z i o n e p r e s s o l ’ O s a k a C i t y M u s e u m o f F i n e A r t s - h a c o n c l u s o D i a n a B r a c c o - . E d è u l t e r i o r e m o t i v o d ’ o r g o g l i o e s s e r e p r e s e n t i c o n t e m p o r a n e a m e n t e a n c h e i n I t a l i a a l P a l a z z o R e a l e d i M i l a n o c o n l a m o s t r a A r t f r o m i n s i d e , c h e m e t t e a s i s t e m a p r o p r i o q u e s t a l u n g a t r a d i z i o n e d i i m p e g n o t r a a r t e e s c i e n z a , e s p o n e n d o l e a n a l i s i d i a g n o s t i c h e d i c a p o l a v o r i i t a l i a n i t r a 4 0 0 e 7 0 0 " .