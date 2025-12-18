M i l a n o , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " A t t r a v e r s o l a p a r t e c i p a z i o n e a l l ’ E x p o d i O s a k a a b b i a m o d a t o s e g u i t o a l n o s t r o i m p e g n o n e l l a ' d i p l o m a z i a c u l t u r a l e i t a l i a n a ' . E s s e r e a l f i a n c o d e l S i s t e m a I t a l i a i n q u e s t a o c c a s i o n e h a r a p p r e s e n t a t o p e r B r a c c o u n m o m e n t o d i g r a n d e o r g o g l i o e r e s p o n s a b i l i t à " . L o a f f e r m a D i a n a B r a c c o , p r e s i d e n t e e c e o d e l G r u p p o B r a c c o , i n t e r v e n e n d o o g g i a M i l a n o a l l ’ i n c o n t r o ' B r a c c o a f i a n c o d e l s i s t e m a I t a l i a a l l ’ E x p o 2 0 2 5 O s a k a : u n p o n t e d i i n n o v a z i o n e t r a s c i e n z a e c u l t u r a ' , c o n c u i i l G r u p p o c e l e b r a l a p a r t e c i p a z i o n e d i s u c c e s s o a l l ’ e s p o s i z i o n e u n i v e r s a l e a p p e n a c o n c l u s a i n G i a p p o n e . U n i m p e g n o , q u e l l o d i D i a n a B r a c c o p e r g l i E x p o , d i l u n g a d a t a : " Q u a n d o è s t a t a o r g a n i z z a t a l ’ e s p o s i z i o n e d i M i l a n o n e l 2 0 1 5 , s o n o s t a t a p r e s i d e n t e e c o m m i s s a r i o d e l P a d i g l i o n e I t a l i a e " p r o p r i o c o m e i n q u e l l a o c c a s i o n e " a n c h e i l p r o g e t t o d i O s a k a m i è p i a c i u t o m o l t o - s o t t o l i n e a - L ’ a m b a s c i a t o r e M a r i o V a t t a n i m i r i c o r d a v a d i q u a n d o i l P a d i g l i o n e I t a l i a a d O s a k a e r a a n c o r a t u t t o d a d i s e g n a r e e d a r i e m p i r e d i c o n t e n u t i . C r e d o c h e , i n t a l s e n s o , l ’ a i u t o d a t o s i a s t a t o i m p o r t a n t e , s o p r a t t u t t o p e r c h è a b b i a m o p o r t a t o d e l l e o p e r e d ’ a r t e o r i g i n a l i " . " A O s a k a , i l P a d i g l i o n e i t a l i a n o h a i n f a t t i s a p u t o i n c a r n a r e a l m e g l i o l a c a p a c i t à d e l n o s t r o P a e s e d i c o n i u g a r e b e l l e z z a e i n n o v a z i o n e . T r a l e n u m e r o s e o p e r e d ’ a r t e c h e a r r i c c h i v a n o l o s p a z i o , F o n d a z i o n e B r a c c o i n s i e m e a l l a F o n d a z i o n e T r i v u l z i o h a c u r a t o l a p r e s e n z a d e l r i t r a t t o d e l g i o v a n e a m b a s c i a t o r e I t ō M a n c h o , r e a l i z z a t o n e l 1 5 8 5 d a D o m e n i c o T i n t o r e t t o , c h e h a g u i d a t o l a v i s i t o r e x p e r i e n c e l u n g o t u t t o i l s e m e s t r e e s p o s i t i v o - c o a d i u v a t a d a u n r o b o t c h e i m p e r s o n a v a l o s t e s s o I t ō M a n c h o e c h e h a r i s c o s s o u n g r a n d e s u c c e s s o p r e s s o i l p u b b l i c o - a g g i u n g e - L ’ o p e r a , c h e r i v e s t e u n ’ i m p o r t a n z a s i m b o l i c a n e l l e r e l a z i o n i c u l t u r a l i f r a I t a l i a e G i a p p o n e , e r a a n c h e a c c o m p a g n a t a d a u n v i d e o - r a c c o n t o c o n u n a p p r o f o n d i m e n t o s u l l a c a m p a g n a d i i n d a g i n i d i a g n o s t i c h e c h e h a n n o p e r m e s s o d i f a r e l u c e s u i m a t e r i a l i e s u l l e t e c n i c h e c h e i l m a e s t r o u t i l i z z ò i n q u e s t a t e l a s v e l a n d o d e t t a g l i i n e d i t i s u l l ’ o p e r a . U n l a v o r o a l l ’ i n s e g n a d e l c o n s u e t o b i n o m i o d i a r t e e s c i e n z a c h e c a r a t t e r i z z a m o l t i p r o g e t t i s o s t e n u t i d a B r a c c o " . D u r a n t e i s e i m e s i d e l l ’ e s p o s i z i o n e u n i v e r s a l e , i l G r u p p o h a i n o l t r e p r o m o s s o u n a m p i o v e n t a g l i o d i i n i z i a t i v e a l l ’ i n s e g n a d e l l a s c i e n z a e d e l l a c u l t u r a : " R i c o r d o i c o n v e g n i c h e h a n n o f a v o r i t o n u o v e s i n e r g i e t r a l e c o m u n i t à s c i e n t i f i c h e e u r o p e e e g i a p p o n e s i - r a f f o r z a n d o c o s ì a l c u n e p a r t n e r s h i p , a d e s e m p i o c o n l ’ U n i v e r s i t à d i O s a k a , l a S o c i e t à d i r a d i o l o g i a g i a p p o n e s e e B r a c c o J a p a n - , e l a m o s t r a f o t o g r a f i c a ' M i l a n o c o n g l i o c c h i d i L e o n a r d o ' , o s p i t a t a p r e s s o l a s p l e n d i d a s e d e d e l l ’ A m b a s c i a t a d ’ I t a l i a a T o k y o - c o n c l u d e D i a n a B r a c c o - P a r t i c o l a r m e n t e i m p o r t a n t e a n c h e i l N a t i o n a l D a y i t a l i a n o : i n q u e l l a o c c a s i o n e a b b i a m o o f f e r t o u n p a l c o s c e n i c o g l o b a l e a i g i o v a n i b a l l e r i n i d e l l ’ A c c a d e m i a d e l T e a t r o a l l a S c a l a , d i c u i F o n d a z i o n e B r a c c o è s o c i o f o n d a t o r e . I b r a v i s s i m i r a g a z z i d e l l a s c u o l a d i b a l l o s i s o n o e s i b i t i d i f r o n t e a l l a p r i n c i p e s s a N o b u k o M i k a s a n o M i y a e a l m i n i s t r o d e l l a C u l t u r a A l e s s a n d r o G i u l i " . " A l l ’ E x p o d i D u b a i a v e v a m o f a t t o l o s t e s s o p o r t a n d o i m u s i c i s t i d e l l ’ A c c a d e m i a , m e n t r e a S h a n g h a i 2 0 1 0 s o s t e n e m m o u n i n d i m e n t i c a b i l e c o n c e r t o d e l l a F i l a r m o n i c a d e l l a S c a l a d i r e t t a d a l M a e s t r o C h u n g . E l o s t e s s o M a e s t r o C h u n g , c h e a b b i a m o d e s i g n a t o d a l 2 0 2 6 c o m e n u o v o D i r e t t o r e M u s i c a l e d e l T e a t r o a l l a S c a l a , f u p r o t a g o n i s t a d i u n a s p l e n d i d a t o u r n é e d e l l a F i l a r m o n i c a i n A s i a , c o n d a t e m e m o r a b i l i i n G i a p p o n e , C o r e a e C i n a . T u t t i e v e n t i c h e r e g i s t r a r o n o u n g r a n d i s s i m o s u c c e s s o d i p u b b l i c o e d i c r i t i c a " .