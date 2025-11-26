T o r i n o , 2 6 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - S i è c o n c l u s o o g g i a T o r i n o i l 2 8 ° C o n g r e s s o N a z i o n a l e d e l l ' A s s o c i a z i o n e N a z i o n a l e V i t t i m e C i v i l i d i G u e r r a ( A n v c g ) , c h e s i è s v o l t o d a l 2 4 a l 2 6 n o v e m b r e . M i c h e l e V i g n e è s t a t o r i c o n f e r m a t o p r a t i c a m e n t e a l l ’ u n a n i m i t à p r e s i d e n t e n a z i o n a l e p e r i l p r o s s i m o q u a d r i e n n i o , s e g n o d e l l a f i d u c i a n e l p e r c o r s o i n t r a p r e s o e n e l l e p r i o r i t à s t r a t e g i c h e i n d i v i d u a t e i n q u e s t i a n n i . A l l ’ e v e n t o d i a p e r t u r a , d e d i c a t o a l l ’ 8 0 ° a n n i v e r s a r i o d e i b o m b a r d a m e n t i s u T o r i n o , s i l e g g e i n u n a n o t a d e l l ' A n v c g , s o n o i n t e r v e n u t i P a o l a F r a s s i n e t t i , s o t t o s e g r e t a r i o a l m i n i s t e r o d e l l ' I s t r u z i o n e e d e l M e r i t o i n r a p p r e s e n t a n z a d e l G o v e r n o , e d i M a r c o O s n a t o , p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e F i n a n z e , i n r a p p r e s e n t a n z a d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i . A t e s t i m o n i a r e l a v i c i n a n z a d e l l e i s t i t u z i o n i a l l a v o r o d e l l ' A n v c g , h a n n o p o r t a t o i l l o r o s a l u t o l ’ A s s e s s o r e M a u r i z i o M a r r o n e p e r l a R e g i o n e P i e m o n t e , i l V i c e s i n d a c o J a c o p o S u p p o p e r l a C i t t à M e t r o p o l i t a n a d i T o r i n o e l ’ A s s e s s o r e M a r c o P o r c e d d a p e r i l C o m u n e d i T o r i n o . I l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a , G u i d o C r o s e t t o , e i l m i n i s t r o p e r l e D i s a b i l i t à , A l e s s a n d r a L o c a t e l l i , h a n n o i n v i a t o m e s s a g g i d i s a l u t o , s o t t o l i n e a n d o i l v a l o r e d e l l ’ i m p e g n o d e l l ’ A s s o c i a z i o n e n e l l a t u t e l a d e i c i v i l i c o l p i t i d a l l a g u e r r a . L a c e r i m o n i a è s t a t a a r r i c c h i t a d a l l a t e s t i m o n i a n z a d i a l c u n e v i t t i m e c i v i l i d i g u e r r a . P r e s e n t i , i n o l t r e , g l i s t u d e n t i d e l L i c e o G e r m a n a E r b a d i T o r i n o , c h e h a n n o p r o p o s t o u n a p e r f o r m a n c e m u s i c a l e d e d i c a t a a l l a p a c e , e g l i s t u d e n t i v i n c i t o r i d e l c o n c o r s o ' M e m o r i a e P a c e ' , s e g n o d e l f o r t e l e g a m e d e l l ’ A s s o c i a z i o n e c o n i l m o n d o d e l l a s c u o l a e c o n i g i o v a n i . D u r a n t e i t r e g i o r n i d i l a v o r o , i d e l e g a t i p r o v e n i e n t i d a t u t t a I t a l i a h a n n o t r a c c i a t o u n b i l a n c i o d e g l i o b i e t t i v i r a g g i u n t i e h a n n o d e f i n i t o l e s f i d e f u t u r e p e r a s s i c u r a r e u n s o s t e g n o s e m p r e p i ù e f f i c a c e a i c i v i l i c o l p i t i d a l l e c o n s e g u e n z e d e i c o n f l i t t i a r m a t i . L ’ a s s e m b l e a , i n o l t r e , h a e l e t t o i n u o v i C o n s i g l i e r i n a z i o n a l i , c h e a f f i a n c h e r a n n o V i g n e n e l g o v e r n o d e l l ' A n v c g , e i c o m p o n e n t i d e g l i o r g a n i s t a t u t a r i , c h i a m a t i a g a r a n t i r e i l f u n z i o n a m e n t o d e m o c r a t i c o e t r a s p a r e n t e d e l l ' A s s o c i a z i o n e . " N e g l i u l t i m i q u a t t r o a n n i a b b i a m o p o r t a t o a v a n t i i n i z i a t i v e c h e h a n n o r a f f o r z a t o i n m o d o c o n c r e t o l a p r e s e n z a d e l l a n o s t r a A s s o c i a z i o n e s u l p i a n o n a z i o n a l e e i n t e r n a z i o n a l e , o t t e n e n d o r i s u l t a t i d i g r a n d e r i l i e v o " , h a d i c h i a r a t o i l P r e s i d e n t e n a z i o n a l e r i c o n f e r m a t o , M i c h e l e V i g n e . " D e s i d e r o e s p r i m e r e u n s i n c e r o r i n g r a z i a m e n t o a i d e l e g a t i p e r l a f i d u c i a c h e a n c o r a u n a v o l t a h a n n o r i p o s t o i n m e : è u n m a n d a t o c h e a c c o l g o c o n p r o f o n d o s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à . L a n o s t r a s t o r i a n a s c e p e r d a r e v o c e e d i g n i t à a c h i n o n l ' a v e v a e q u e s t o i m p e g n o r e s t a i l c u o r e p u l s a n t e d e l l a n o s t r a m i s s i o n e . O g g i , a o l t r e o t t a n t ' a n n i d a l l a f o n d a z i o n e , r i b a d i a m o c o n f o r z a c h e s o l o i l D i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e u m a n i t a r i o p u ò g a r a n t i r e l a p r o t e z i o n e d e i c i v i l i c o i n v o l t i n e i c o n f l i t t i a r m a t i . C o n t i n u e r e m o a i m p e g n a r c i p e r p r o m u o v e r e l a c u l t u r a d e l l a p a c e e p e r r i d u r r e i l c o s t o u m a n o d e l l e g u e r r e c h e , p u r t r o p p o , c o n t i n u a n o a m i e t e r e v i t t i m e i n n o c e n t i i n o g n i p a r t e d e l m o n d o " . C o n l a c h i u s u r a d e l 2 8 ° C o n g r e s s o N a z i o n a l e , l ’ A n v c g r i n n o v a d u n q u e l a p r o p r i a m i s s i o n e a t u t e l a d e l l e v i t t i m e c i v i l i d i g u e r r a , c o n f e r m a n d o i l p r o p r i o r u o l o s t o r i c o e l a v o l o n t à d i a f f r o n t a r e c o n d e t e r m i n a z i o n e l e s f i d e d e l f u t u r o .