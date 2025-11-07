R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " N u o v e l i n e e g u i d a E n a c : a n c h e g l i a n i m a l i d o m e s t i c i f i n o a 3 0 k g p o t r a n n o v o l a r e i n c a b i n a , a c c a n t o a i p r o p r i p a d r o n i , i n t o t a l e s i c u r e z z a e n e l r i s p e t t o d e l l e p r o c e d u r e . M a s s i m o 6 a n i m a l i p e r v o l o , s o l o s u r o t t e n a z i o n a l i , p o s t a z i o n i d e d i c a t e e c o m f o r t p e r t u t t i . P r o m e s s a m a n t e n u t a " . L o s c r i v e s u X i l v i c e p r e m i e r e l e a d e r d e l l a L e g a M a t t e o S a l v i n i . " U n a p i c c o l a g r a n d e b a t t a g l i a d i c i v i l t à c h e c o n t i n u a : d o p o t r e n i e a e r e i , o r a m a s s i m o i m p e g n o p e r a u m e n t a r e a n c h e l e s p i a g g e a t t r e z z a t e a d a c c o g l i e r e i n o s t r i a m i c i a q u a t t r o z a m p e . P e r u n ’ I t a l i a s e m p r e p i ù m o d e r n a e a m i c a d e g l i a n i m a l i " , c o n c l u d e .