R o m a , 1 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - S o n o i n s v o l g i m e n t o a R o m a a l l a ' N u v o l a ' g l i S t a t i g e n e r a l i d e i p i c c o l i C o m u n i d e l l ’ A n c i , d u e g i o r n a t e d e d i c a t e a l l e s f i d e q u o t i d i a n e d e i C o m u n i d i m i n o r e d i m e n s i o n e d e m o g r a f i c a . D a l l e 1 7 d i o g g i s o n o p u b b l i c a t e s u l s i t o A n c i l e s i n t e s i e i d o s s i e r d e i q u a t t r o t a v o l i t e m a t i c i ( n u m e r i d e i P i c c o l i , B i l a n c i , P e r s o n a l e , G e s t i o n i a s s o c i a t e ) s u i q u a l i s i s t a n n o c o n f r o n t a n d o o l t r e 1 5 0 0 s i n d a c i e a m m i n i s t r a t o r i p r o v e n i e n t i d a t u t t a I t a l i a . D o m a n i s i t e r r à l a s e s s i o n e p l e n a r i a , i n c u i l e p r o p o s t e e m e r s e v e r r a n n o d i s c u s s e a l l a p r e s e n z a d e i v e r t i c i d e l l ’ A n c i , d e l D i p a r t i m e n t o d e l l a F u n z i o n e P u b b l i c a e d e i r a p p r e s e n t a n t i d e l G o v e r n o c h e s a r a n n o p r e s e n t i . D o p o i s a l u t i i s t i t u z i o n a l i d i R o b e r t o G u a l t i e r i , s i n d a c o d i R o m a , g l i i n t e r v e n t i d i R o b e r t o P e l l a , v i c e p r e s i d e n t e A n c i e d e l e g a t o a l l e A r e e i n t e r n e , S u s a n n a C e n n i , s i n d a c a d i P o g g i b o n s i e c o o r d i n a t r i c e A n c i r e g i o n a l i e A l e s s a n d r o S a n t o n i , c o o r d i n a t o r e A n c i P i c c o l i C o m u n i . S a r a n n o q u i n d i i l l u s t r a t e l e c o n c l u s i o n i d e i t a v o l i d i l a v o r o . P e r i l G o v e r n o s o n o p r e v i s t i g l i i n t e r v e n t i d i W a n d a F e r r o , s o t t o s e g r e t a r i o a l m i n i s t e r o d e l l ’ I n t e r n o , e d i T o m m a s o F o t i , m i n i s t r o p e r g l i A f f a r i e u r o p e i , i l P n r r e l e p o l i t i c h e d i C o e s i o n e ( c o n t r i b u t o v i d e o ) . L a c h i u s u r a d e i l a v o r i s a r à a f f i d a t a a G a e t a n o M a n f r e d i , p r e s i d e n t e A n c i e s i n d a c o d i N a p o l i , e a l m i n i s t r o p e r l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e P a o l o Z a n g r i l l o . E ’ p r e v i s t o a l l e 1 2 u n p u n t o s t a m p a d e l p r e s i d e n t e M a n f r e d i e d e l m i n i s t r o Z a n g r i l l o .