R o m a , 5 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L e f a m i g l i e i t a l i a n e s t a n n o a t t r a v e r s a n d o u n a c r i s i p r o f o n d a : s e c o n d o g l i u l t i m i d a t i I S T A T , n e l 2 0 2 3 s i s o n o r e g i s t r a t e o l t r e 8 8 . 0 0 0 s e p a r a z i o n i e d i v o r z i , c o n u n a u m e n t o d e l 1 2 % r i s p e t t o a l l ' a n n o p r e c e d e n t e . I n q u e s t o c o n t e s t o s o c i a l e c o m p l e s s o , i l c i n e m a s i f a s p e c c h i o d e l l a r e a l t à c o n ' A n c h e S e L i O d i o ' , i l n u o v o l u n g o m e t r a g g i o d i M a u r o J o h n C a p e c e c h e d e b u t t e r à n e l l e s a l e l ' 8 g e n n a i o . I l f i l m , g i à p r e s e n t a t o i n a n t e p r i m a m o n d i a l e a l F e s t i v a l d e C i n e I t a l i a n o d e M a d r i d , r a c c o n t a l a s t o r i a d i A n s e l m o , u n p a d r e d i f a m i g l i a a p p a r e n t e m e n t e i r r e p r e n s i b i l e c h e s i r i t r o v a c o i n v o l t o i n u n o m i c i d i o d o p o a v e r c e r c a t o u n a v i a d i f u g a d a l l a r o u t i n e m a t r i m o n i a l e . L a p e l l i c o l a , s c r i t t a e i n t e r p r e t a t a d a C o r i n n a C o r o n e o , v e d e n e l c a s t G a b r i e l e S i l v e s t r i n i , L a u r a O r f a n e l l i , M i l o V a l l o n e , R a n d a l l P a u l e A d r i e n L i s s , i n s i e m e a l l e e s o r d i e n t i E l e o n o r a e A r i a n n a D i G a e t a n o . " Q u e s t o p r o g e t t o n a s c e d a u n a r i f l e s s i o n e p r o f o n d a s u c o m e i l e g a m i p i ù i n t i m i p o s s a n o t r a s f o r m a r s i i n g a b b i e " , s p i e g a i l r e g i s t a M a u r o J o h n C a p e c e , c h e f i r m a a n c h e l a f o t o g r a f i a d e l f i l m . " D e s i d e r a v o d a t e m p o e s p l o r a r e l a c o m p l e s s i t à d e l l e d i n a m i c h e f a m i l i a r i i n u n m o n d o c o s ì m u l t i m e d i a l e e f r a m m e n t a t o c o m e q u e l l o a t t u a l e " . L a t r a m a s e g u e A n s e l m o , m a r i t o d i A g a t a e p a d r e d i t r e f i g l i e , c h e v i v e i n u n a c o n d i z i o n e d i a l i e n a z i o n e d o m e s t i c a . S p i n t o d a i c o l l e g h i , d e c i d e d i i n c o n t r a r e u n a e s c o r t p e r l a p r i m a v o l t a , m a s i r i t r o v a t e s t i m o n e i n v o l o n t a r i o d i u n o m i c i d i o c h e l o t r a s f o r m a n e l p r i n c i p a l e s o s p e t t a t o . " I l f i l m e s p l o r a u n a v e r i t à s p e s s o i g n o r a t a : q u a n t o s i a f r a g i l e i l n o s t r o c o n t r o l l o s u l l a v i t a " , c o n t i n u a C a p e c e . " B a s t a u n i s t a n t e , u n l u o g o s b a g l i a t o , e t u t t o p u ò c r o l l a r e " . L ' o p e r a s i i n s e r i s c e i n u n p a n o r a m a c i n e m a t o g r a f i c o c h e a f f r o n t a s e m p r e d i p i ù i t e m i d e l l a d i s g r e g a z i o n e f a m i l i a r e e d e l l ' i n c o m u n i c a b i l i t à . " V i v i a m o c o n l ' i l l u s i o n e d i e s s e r e p a d r o n i d e l n o s t r o d e s t i n o , m a l a r e a l t à c i r i c o r d a , s p e s s o b r u t a l m e n t e , c h e n o n è s e m p r e c o s ì " , r i f l e t t e i l r e g i s t a . ' A n c h e S e L i O d i o ' " n o n è s o l o u n t h r i l l e r , m a u n v i a g g i o n e i m e a n d r i d e l l e r e l a z i o n i f a m i l i a r i c o n t e m p o r a n e e " . I l f i l m s i p r e s e n t a c o m e u n a m e t a f o r a d e l l e c o n t r a d d i z i o n i c h e a t t r a v e r s a n o m o l t e f a m i g l i e i t a l i a n e , d o v e m a t r i m o n i a p p a r e n t e m e n t e s o l i d i n a s c o n d o n o t r a d i m e n t i e m e n z o g n e . " A v o l t e è p r o p r i o q u a n d o c r e d i a m o d i a v e r e t u t t o s o t t o c o n t r o l l o c h e l a v i t a c i d i m o s t r a i l c o n t r a r i o " , c o n c l u d e C a p e c e , a n t i c i p a n d o u n ' o p e r a c h e p r o m e t t e d i s c u o t e r e i l p u b b l i c o c o n l a s u a r a p p r e s e n t a z i o n e c r u d a e s e n z a c o m p r o m e s s i d e l l a r e a l t à f a m i l i a r e c o n t e m p o r a n e a . I l p r o g e t t o , p r o d o t t o d a G i u s e p p e L e p o r e p e r B i e l l e R e e d E v o q u e A r t H o u s e e d i s t r i b u i t o d a I m a g o , s i a v v a l e d i u n t e a m t e c n i c o d i a l t o l i v e l l o : D e m e t r a D i a m a n t a k o s a l m o n t a g g i o , A l e s s i o S c a f a p e r t r u c c o e d e f f e t t i v i s i v i , m e n t r e l a c o l o n n a s o n o r a è c u r a t a d a G i a n l u i g i A n t o n e l l i , F u n k a t o m i c e I n d i a C z a j k o w s k a .