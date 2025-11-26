R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L e z o n e a r i s c h i o a l l a g a m e n t o n o n p o r t a n o v o t i , e q u i n d i c o s a f a l a d e s t r a ? C i b u t t a s o p r a u n p o ’ c e m e n t o . I n f a t t i c o n l ’ a r t i c o l o 4 0 d e l d d l s e m p l i f i c a z i o n i i n d i s c u s s i o n e a l l a C a m e r a l a m a g g i o r a n z a d i d e s t r a v u o l e p e r m e t t e r e i l r i l a s c i o d e l l e a u t o r i z z a z i o n i a c o s t r u i r e n e l l e a r e e a r i s c h i o i d r o g e o l o g i c o c o n i l s i l e n z i o a s s e n s o . T u t t o i l c o n t r a r i o d i q u e l l o c h e s i d o v r e b b e f a r e . D i f a t t o v o g l i o n o r e n d e r e l e g a l i q u e l l i c h e o g g i s o n o a b u s i e d i l i z i . U n c o n d o n o a n t i c i p a t o . C o m e s e p o i n o n n e a v e s s e r o g i à f a t t i u n o d i e t r o l ' a l t r o . . . " L o s c r i v e s u F a c e b o o k N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s . " Q u a n d o p o i p e r ò g l i e f f e t t i d e i c a m b i a m e n t i c l i m a t i c i f a r a n n o p i o v e r e i n p o c h i m i n u t i l a s t e s s a q u a n t i t à d i a c q u a d i m e s i e m e s i , e i c e n t r i a b i t a t i v e r r a n o d e v a s t a t i e q u a l c u n o m o r i r á , i c u o r d i l e o n e d e l l a d e s t r a - a g g i u n g e - c h e f a r a n n o ? S e m p l i c e , s c a r i c h e r a n n o l a c o l p a s u g l i a m b i e n t a l i s t i . M a q u e s t i n o n s i v e r g o g n a n o m a i ? E p e n s a r e c h e , i r o n i a d e l l a s o r t e , o g g i è i l g i o r n o e s a t t o d e l l ’ a n n i v e r s a r i o d e l l ’ a l l u v i o n e c h e c o l p ì n e l 2 0 2 2 I s c h i a c o n m o r t i , f e r i t i e d a n n i g r a v i s s i m i … " .