R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - S u A l m a s r i " a n z i c h é r i m p a t r i a r e i c r i m i n a l i c h e h a n n o c o m p i u t o r e a t i i n I t a l i a s i v a a r i m p a t r i a r e c o n v o l o d i S t a t o i l b o s s d e i b o s s c h e g e s t i s c e i l r a c k e t d e l l ' i m m i g r a z i o n e , c h e l a M e l o n i a v e v a d e t t o c h e a v r e b b e b l o c c a t o p e r c h é v o l e v a f e r m a r e l a m a f i a . I l p a r a d o s s o è c h e a b b i a m o p r e s o l e z i o n i d i d i r i t t o d a u n a t r i b ù L i b i c a " . C o s ì i l l e a d e r d i I t a l i a V i v a M a t t e o R e n z i , i n t e r v e n e n d o a L i n k i e s t a f e s t i v a l 2 0 2 5 . " P i a n t e d o s i e i l V i m i n a l e s i s o n o c o m p o r t a t i i n m o d o i m p e c c a b i l e , h a n n o f a t t o i l l o r o . I l p a s t i c c i o l ' h a c o m b i n a t o A l f r e d o M a n t o v a n o d ' i n t e s a c o n C a r l o N o r d i o " . " M e l o n i h a r a g i o n e p e r c h é d i c e s e m p r e c h e I m a g i s t r a t i r e m a n o c o n t r o d i l e i , e f f e t t i v a m e n t e i m a g i s t r a t i M a n t o v a n o , N o r d i o e B a r t o l o z z i h a n n o f a t t o u n p e s s i m o s e r v i z i o a l P a e s e e c i h a n n o f a t t o f a r e u n a f i g u r a c c i a i n t e r n a z i o n a l e i n c r e d i b i l e " , c o n c l u d e .