R o m a , 1 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " N o n s o n o i n f o r m a t o " d e g l i e s i t i d e l l a r i u n i o n e d e l l a G i u n t a d e l l e A u t o r i z z a z i o n i d e l l a C a m e r a d i q u e s t a m a t t i n a , " q u e l l o c h e m i o c c u p a v a f i n o a d u n a t t i m o f a e r a l a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e c h e è s t a t a a p p r o v a t a . L ' i t e r p a r l a m e n t a r e c o s t i t u z i o n a l e p r e v e d e c h e d o p o l a p r o n u n c i a d e l T r i b u n a l e d e i m i n i s t r i s i p r o n u n c i i l P a r l a m e n t o , l a g a r a n z i a d a t a d a l l a C o s t i t u z i o n e è d a t a a l l e c a r i c h e m i n i s t e r i a l i , n o n è u n a g a r a n z i a d a t a a d p e r s o n a m c o m e l a v e c c h i a i m m u n i t à , q u i n d i n o n è n e m m e n o r i n u n c i a b i l e . S i n d a g l i i n i z i q u e l l o c h e e r a u n p r o b l e m a p o l i t i c o , c h e p o t e v a e s s e r e c r i t i c a t o i n P a r l a m e n t o c o n l e r a g i o n i c h e l ' o p p o s i z i o n e r i t e n e v a d i a v e r e , è s t a t o t r a s f o r m a t o i n u n i t e r p r o c e s s a l e " , c h e " p r e v e d e c h e l ' u l t i m a p a r o l a s p e t t i a l P a r l a m e n t o " . L o a f f e r m a i l m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a , C a r l o N o r d i o , r i s p o n d e n d o a i g i o r n a l i s t i . " Q u i n d i è t u t t o s e c o n d o l a C o s t i t u z i o n e , s p e r o - a g g i u n g e i l G u a r d a s i g i l l i - c h e n e s s u n o e s c a c o n l e s o l i t e f a v o l e v u o t e c h e c i s i d i f e n d e d a l p r o c e s s o e n o n n e l p r o c e s s o , p e r c h è , r i p e t o , è l a C o s t i t u z i o n e c h e g a r a n t i s c e l a c a r i c a e r e n d e i r r i n u n c i a b i l e q u e s t a s o r t a d i i m m u n i t à , a n c h e v o l e n d o i o n o n p o t r e i r i n u n c i a r e a q u e s t a g a r a n z i a c o s t i t u z i o n a l e . A f f r o n t i a m o l a p r o c e d u r a f i n a l e d e l P a r l a m e n t o c o m e p r e v e d e l a C o s t i t u z i o n e " . Q u a n t o a l l a p o s i z i o n e d e l l a c a p o d i g a b i n e t t o , G i u s y B a r t o l o z z i , " è t u t t o n e l l e m a n i d e l l a G i u n t a e s u c c e s s i v a m e n t e d e l P a r l a m e n t o . L e n o s t r e t e s i - r i c o r d a N o r d i o - s o n o s t a t e e s p o s t e n e l l a m e m o r i a , s a r e b b e i m p r o p r i o s e a d e s s o n o i c i e s p r i m e s s i m o a t t r a v e r s o l a s t a m p a s u q u e l l e c h e s o n o l e n o s t r e p o s i z i o n i " . ( s e g u e )