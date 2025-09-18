R o m a , 1 8 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " N o i d e l M 5 s n e l l a G i u n t a d e l l e A u t o r i z z a z i o n i n o n a b b i a m o p a r t e c i p a t o a l l a v o t a z i o n e - f a r s a s u l l a r i c h i e s t a d i a p p r o f o n d i m e n t o d e l l a p o s i z i o n e d i G i u s i B a r t o l o z z i , c a p o d i g a b i n e t t o d e l m i n i s t r o N o r d i o . Q u e s t o v o t o n o n d o v e v a n e p p u r e e s s e r e f a t t o , è u n t e m a d i c u i a d o g g i q u e s t o o r g a n o n o n è i n t e r e s s a t o . L a G i u n t a è c h i a m a t a a d e c i d e r e s u t r e m i n i s t r i . N e s s u n a v a l u t a z i o n e e s t r a n e a e n o n i n c o n n e s s i o n e c o n l a v i c e n d a d e g l i e s p o n e n t i d i g o v e r n o è d i n o s t r a c o m p e t e n z a . L a m a g g i o r a n z a s t a c e r c a n d o d i e s t e n d e r e l a s o l i t a s c a p p a t o i a a d d i r i t t u r a a c h i n o n è n é m i n i s t r o , n é p a r l a m e n t a r e . È i l s o l i t o a b u s o c h e u m i l i a l e i s t i t u z i o n i , o r m a i m a r c h i o d i f a b b r i c a d e l c e n t r o d e s t r a " . C o s ì D a n i e l a T o r t o , E n r i c a A l i f a n o e C a r l a G i u l i a n o , c o m p o n e n t i M 5 s n e l l a G i u n t a d e l l e A u t o r i z z a z i o n i d e l l a C a m e r a .