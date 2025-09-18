R o m a , 1 8 s e t ( A d n k r o n o s ) - " L a n o s t r a r i c h i e s t a s u B a r t o l o z z i n o n è f i n a l i z z a t a a d i l a t a r e i t e m p i . L a p r o s s i m a s e t t i m a n a c i s a r à l a p r o p o s t a d e l r e l a t o r e s u N o r d i o , P i a n t e d o s i e M a n t o v a n o e q u e l p r o c e d i m e n t o v a a v a n t i , m a n e l c o n t e m p o n o n è p r e c l u s o a l l a G i u n t a d i s v o l g e r e q u e s t o t i p o d i a t t i v i t à d i a p p r o f o n d i m e n t o " . L o h a d e t t o D a r i o I a i a , c a p o g r u p p o d i F d I i n G i u n t a p e r l e a u t o r i z z a z i o n i , a m a r g i n e d e l l a s e d u t a d i o g g i s u l c a s o A l m a s r i . L a m a g g i o r a n z a h a v o t a t o l a r i c h i e s t a d i c h i a r i m e n t i a l l a P r o c u r a e a l T r i b u n a l e d e i m i n i s t r i " p e r d i f e n d e r e l e p r e r o g a t i v e d e l P a r l a m e n t o e c o m p r e n d e r e s e c i s o n o i p r e s u p p o s t i p e r p r o c e d e r e n e i c o n f r o n t i d i B a r t o l o z z i p e r u n r e a t o m i n i s t e r i a l e o p e r u n r e a t o o r d i n a r i o - h a s p i e g a t o I a i a - . N o n s i t r a t t a d i l e s a m a e s t à n e i c o n f r o n t i d e l l ' a u t o r i t à g i u d i z i a r i a m a d i a n d a r e a s a n c i r e u n p r i n c i p i o c o n s a c r a t o d a l l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e , c i o è c h e l ' a u t o r i t à g i u d i z i a r i a q u a l i f i c a i l r e a t o m a l a C a m e r a , n e l m o m e n t o i n c u i v i e n e a c o n o s c e n z a d i u n p r o c e d i m e n t o d e v e a p p r o f o n d i r e e f a r e l e s u e v a l u t a z i o n i " .