R o m a , 1 8 s e t ( A d n k r o n o s ) - " S i s o t t o p o n e a l l a G i u n t a p e r l e a u t o r i z z a z i o n i l a s e g u e n t e p r o p o s t a v o l t a a l l a r i c h i e s t a d i c h i a r i m e n t i , n e l l o s p i r i t o d i l e a l e c o l l a b o r a z i o n e t r a p o t e r i d e l l o S t a t o " . C o m i n c i a c o s ì l ' a t t o d i c h i a r i m e n t o a p p r o v a t o d a l l a m a g g i o r a n z a i n G i u n t a a u t o r i z z a z i o n i s u l c a s o A l m a s r i p e r i n v i a r l o a l l a P r o c u r a d i R o m a e a l T r i b u n a l e d i m i n i s t r i . " N e l c o r s o d e l l a d i s c u s s i o n e s u l l a r i c h i e s t a d i a u t o r i z z a z i o n e a p r o c e d e r e p e r v e n u t a i l 5 a g o s t o s c o r s o a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i n e i c o n f r o n t i d e i M i n i s t r o N o r d i o , P i a n t e d o s i n o n c h é d e l S o t t o s e g r e t a r i o M a n t o v a n o s i è a p p r e s o , d a l l a l e t t u r a d e g l i a t t i , i l c o i n v o l g i m e n t o d e l l a d r . s s a B a r t o l o z z i " , p r e m e t t o n o i c o m p o n e n t i d i m a g g i o r a n z a d e l l a G i u n t a c h e h a n n o s o t t o s c r i t t o l a r i c h i e s t a s p i e g a n d o , t r a l a t r o : " D a l p a r e r e d e l 7 l u g l i o 2 0 2 5 d e l P r o c u r a t o r e d e l l a R e p u b b l i c a d i R o m a e d a l l a r e l a z i o n e d e l T r i b u n a l e d e i M i n i s t r i , s i e v i n c e i n o l t r e c h e l e d i c h i a r a z i o n i a s s e r i t a m e n t e m e n d a c i a c a r i c o d e l l a d r . s s a B a r t o l o z z i s a r e b b e r o s t a t e r e s e a l f i n e d i o c c u l t a r e i r e a t i a s c r i t t i a l M i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a N o r d i o . S e c o s ì è , c i s i t r o v e r e b b e d i f r o n t e a d u n a i p o t e s i d i c o n n e s s i o n e t e l e o l o g i c a t r a i l d e l i t t o c o n t e s t a t o a l l a d r . s s a B a r t o l o z z i e q u e l l i c o n t e s t a t i a l M i n i s t r o N o r d i o e , q u i n d i , a d u n a v i s a t t r a c t i v a d i q u e s t o r e a t o a l l a c o m p e t e n z a d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i " . " T a n t o p r e m e s s o , s i c h i e d e u n a i n t e r l o c u z i o n e , n e l r i s p e t t o d e l p r i n c i p i o d i l e a l e c o l l a b o r a z i o n e t r a p o t e r i d e l l o S t a t o , c o n l a P r o c u r a d e l l a R e p u b b l i c a d i R o m a p e r e s s e r e n o t i z i a t i i n o r d i n e a l l a e f f e t t i v i t à d e l l a i s c r i z i o n e n e l r e g i s t r o d e g l i i n d a g a t i d e l l a d r . s s a B a r t o l o z z i , i n m e r i t o a l l a d a t a n e l l a q u a l e s a r e b b e a v v e n u t a t a l e i s c r i z i o n e , d e l l u o g o d i c o m m i s s i o n e d e l r e a t o e d e l l ' e v e n t u a l e c a p o d i i m p u t a z i o n e " . ( A d n k r o n o s ) - P e r i f i r m a t a r i , " t a l e r i c h i e s t a è f i n a l i z z a t a a f a r s ì c h e i l P a r l a m e n t o - c o m e b e n e v i d e n z i a t o d a l l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e n e l l e s e n t e n z e n . 4 0 3 d e l 1 9 9 4 e n . 8 7 d e l 2 0 1 2 - p o s s a d i s p o r r e d i u n q u a d r o c o n o s c i t i v o c h i a r o e c o m p l e t o r e l a t i v o a l l a p o s i z i o n e d e l l a d r . s s a B a r t o l o z z i c h e , p o t e n z i a l m e n t e , p o t r e b b e r i v e s t i r e i l r u o l o d i c o - i n d a g a t o " l a i c o " , a i s e n s i e p e r g l i e f f e t t i d i q u a n t o p r e v i s t o d a l l ' a r t . 4 , c o . 2 , d e l l a l e g g e n . 2 1 9 d e l 1 9 8 9 e d a l l ' a r t . 1 8 - t e r , c o . 9 , d e l R e g o l a m e n t o d e l l a C a m e r a " . I f i r m a t a r i c h i e d o n o , p o i , d i " s a p e r e s e l a P r o c u r a a b b i a t r a s m e s s o a l T r i b u n a l e d e i M i n i s t r i g l i a t t i r e l a t i v i a l l a p o s i z i o n e d e l l a d r . s s a B a r t o l o z z i a i s e n s i d e l l ' a r t . 6 c o . 2 L . 1 / 1 9 8 9 " . I d e n t i c a r i c h i e s t a v i e n e q u i n d i a v a n z a t a a l t r i b u n a l e d e i m i n i s t r i : " P o i c h é n e l l a r e l a z i o n e d e l T r i b u n a l e d e i M i n i s t r i n o n s o n o p r e s e n t i r i f e r i m e n t i i n o r d i n e a l l e d e t e r m i n a z i o n i c o n c l u s i v e a s s u n t e d a l l o s t e s s o T r i b u n a l e n e i c o n f r o n t i d e l l a d r . s s a B a r t o l o z z i , n o n o s t a n t e i r i p e t u t i r i c h i a m i c o n t e n u t i n e l l a r e l a z i o n e s t e s s a e n e g l i a t t i t r a s m e s s i a l l a G i u n t a , s i c h i e d e u n a i n t e r l o c u z i o n e c o n i l C o l l e g i o p e r i r e a t i m i n i s t e r i a l i , n e l r i s p e t t o d e l p r i n c i p i o d i l e a l e c o l l a b o r a z i o n e t r a p o t e r i d e l l o S t a t o , a l f i n e d i c o n o s c e r e l a p o s i z i o n e g i u r i d i c a d e l l a d r . s s a B a r t o l o z z i e l ' e v e n t u a l e c o n f i g u r a z i o n e n e i c o n f r o n t i d e l l a s t e s s a d e l r e a t o d i c u i a l l ' a r t . 3 7 1 - b i s c . p . a s u o c a r i c o " .