Rimini, 19 gen. - (Adnkronos) - L'olio di palma certificato sostenibile, oltre a garantire la sostenibilità sociale e ambientale, garantisce anche la sicurezza e la qualità del prodotto. È conosciuto e usato in tutto il mondo. Lo ha detto Vincenzo Tapella, presidente Uiops, lUnione italiana per lOlio di palma sostenibile, partecipando oggi a Rimini al seminario organizzato con lAssociazione italiana dell'industria Olearia, nellambito del Sigep, il Salone internazionale dedicato a gelato, pastry&chocolate, coffee, bakery e pizza. Durante lincontro è stato presentato il position paper "Olio di palma sostenibile: nutrizione e sicurezza alimentare", recentemente adottato dal Comitato tecnico scientifico Uiops. Il Comitato Tecnico Scientifico dellUnione spiega il presidente - è un organismo interdisciplinare esterno di esperti scelti per assicurare autorità, rigore scientifico e obiettività nei contenuti pubblicati o adottati dallassociazione stessa. Ha una funzione di supporto scientifico e di validazione oggettiva per tutte le attività di comunicazione e posizionamento dellUnione sui temi dellolio di palma sostenibile, in termini di sostenibilità ambientale, nutrizionale, sociale e di filiera. Per Tapella la scelta di presentare il documento alla manifestazione è strategica: Sigep è una fiera importantissima per quanto riguarda il settore alimentare - afferma - Vogliamo informare sullevoluzione dellolio di palma e far conoscere al pubblico le sue caratteristiche e le sue peculiarità. Questo position paper è rivolto a cascata, non soltanto ai produttori di prodotti alimentari ma anche al consumatore come garanzia di sicurezza, qualità e la sostenibilità dell'olio di palma, aggiunge.