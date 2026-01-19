R i m i n i , 1 9 g e n . - ( A d n k r o n o s ) - “ L ' o l i o d i p a l m a c e r t i f i c a t o s o s t e n i b i l e , o l t r e a g a r a n t i r e l a s o s t e n i b i l i t à s o c i a l e e a m b i e n t a l e , g a r a n t i s c e a n c h e l a s i c u r e z z a e l a q u a l i t à d e l p r o d o t t o . È c o n o s c i u t o e u s a t o i n t u t t o i l m o n d o ” . L o h a d e t t o V i n c e n z o T a p e l l a , p r e s i d e n t e U i o p s , l ’ U n i o n e i t a l i a n a p e r l ’ O l i o d i p a l m a s o s t e n i b i l e , p a r t e c i p a n d o o g g i a R i m i n i a l s e m i n a r i o o r g a n i z z a t o c o n l ’ A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d e l l ' i n d u s t r i a O l e a r i a , n e l l ’ a m b i t o d e l S i g e p , i l S a l o n e i n t e r n a z i o n a l e d e d i c a t o a g e l a t o , p a s t r y & c h o c o l a t e , c o f f e e , b a k e r y e p i z z a . D u r a n t e l ’ i n c o n t r o è s t a t o p r e s e n t a t o i l p o s i t i o n p a p e r " O l i o d i p a l m a s o s t e n i b i l e : n u t r i z i o n e e s i c u r e z z a a l i m e n t a r e " , r e c e n t e m e n t e a d o t t a t o d a l C o m i t a t o t e c n i c o s c i e n t i f i c o U i o p s . “ I l C o m i t a t o T e c n i c o S c i e n t i f i c o d e l l ’ U n i o n e – s p i e g a i l p r e s i d e n t e - è u n o r g a n i s m o i n t e r d i s c i p l i n a r e e s t e r n o d i e s p e r t i s c e l t i p e r a s s i c u r a r e a u t o r i t à , r i g o r e s c i e n t i f i c o e o b i e t t i v i t à n e i c o n t e n u t i p u b b l i c a t i o a d o t t a t i d a l l ’ a s s o c i a z i o n e s t e s s a . H a u n a f u n z i o n e d i s u p p o r t o s c i e n t i f i c o e d i v a l i d a z i o n e o g g e t t i v a p e r t u t t e l e a t t i v i t à d i c o m u n i c a z i o n e e p o s i z i o n a m e n t o d e l l ’ U n i o n e s u i t e m i d e l l ’ o l i o d i p a l m a s o s t e n i b i l e , i n t e r m i n i d i s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e , n u t r i z i o n a l e , s o c i a l e e d i f i l i e r a ” . P e r T a p e l l a l a s c e l t a d i p r e s e n t a r e i l d o c u m e n t o a l l a m a n i f e s t a z i o n e è s t r a t e g i c a : “ S i g e p è u n a f i e r a i m p o r t a n t i s s i m a p e r q u a n t o r i g u a r d a i l s e t t o r e a l i m e n t a r e - a f f e r m a - V o g l i a m o i n f o r m a r e s u l l ’ e v o l u z i o n e d e l l ’ o l i o d i p a l m a e f a r c o n o s c e r e a l p u b b l i c o l e s u e c a r a t t e r i s t i c h e e l e s u e p e c u l i a r i t à . Q u e s t o p o s i t i o n p a p e r è r i v o l t o a c a s c a t a , n o n s o l t a n t o a i p r o d u t t o r i d i p r o d o t t i a l i m e n t a r i m a a n c h e a l c o n s u m a t o r e c o m e g a r a n z i a d i s i c u r e z z a , q u a l i t à e l a s o s t e n i b i l i t à d e l l ' o l i o d i p a l m a ” , a g g i u n g e .