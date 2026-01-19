R o m a , 1 9 g e n . - ( A d n k r o n o s ) - S u p e r a r e l ’ a p p r o c c i o i d e o l o g i c o c h e h a s p e s s o c a r a t t e r i z z a t o i l d i b a t t i t o s u l l ’ o l i o d i p a l m a , p r o p o n e n d o u n a v a l u t a z i o n e i n t e g r a t a e b a s a t a s u l l e e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e , c h e t e n g a c o n t o d i n u t r i z i o n e , s i c u r e z z a a l i m e n t a r e , s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e e f o o d s e c u r i t y g l o b a l e . E ’ l ’ o b i e t t i v o d e l p o s i z i o n p a p e r “ O l i o d i p a l m a s o s t e n i b i l e : n u t r i z i o n e e s i c u r e z z a a l i m e n t a r e ” , d o c u m e n t o a p p r o v a t o d a l C o m i t a t o t e c n i c o s c i e n t i f i c o d e l l ’ U n i o n e i t a l i a n a p e r l ’ o l i o d i p a l m a s o s t e n i b i l e e r e d a t t o d a u n g r u p p o d i l a v o r o c o m p o s t o d a l p r o f . S e b a s t i a n o B a n n i , o r d i n a r i o d i f i s i o l o g i a a l l ’ U n i v e r s i t à d i C a g l i a r i , d a l d o t t . G i o r g i o D o n e g a n i , t e c n o l o g o a l i m e n t a r e e d e s p e r t o d i n u t r i z i o n e e d a l p r o f . A n d r e a P o l i , p r e s i d e n t e d e l l a N u t r i t i o n F o u n d a t i o n o f I t a l y . I l d o c u m e n t o è s t a t o p r e s e n t a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A s s i t o l i n o c c a s i o n e d i S i g e p 2 0 2 6 , d u r a n t e u n i n c o n t r o i n c u i s o n o i n t e r v e n u t i d u e d e g l i e s p e r t i c h e h a n n o r e d a t t o i l d o c u m e n t o , G i o r g i o D o n e g a n i e S e b a s t i a n o B a n n i , i l d i r e t t o r e g e n e r a l e d i A s s i t o l , A n d r e a C a r r a s s i ; e L u c i a G r a m i g n a , R & D O i l a n d F a t s M a n a g e r d i U n i g r à , c h e h a a p p r o f o n d i t o g l i a s p e t t i t e c n o l o g i c i d e l l ’ u s o d e l l ’ o l i o d i p a l m a n e l l ’ i n d u s t r i a a l i m e n t a r e . I l C o m i t a t o T e c n i c o S c i e n t i f i c o d e l l ’ U n i o n e è u n o r g a n i s m o i n t e r d i s c i p l i n a r e e s t e r n o d i e s p e r t i s c e l t i p e r a s s i c u r a r e a u t o r i t à , r i g o r e s c i e n t i f i c o e o b i e t t i v i t à n e i c o n t e n u t i p u b b l i c a t i o a d o t t a t i d a l l ’ a s s o c i a z i o n e s t e s s a . H a u n a f u n z i o n e d i s u p p o r t o s c i e n t i f i c o e d i v a l i d a z i o n e o g g e t t i v a p e r t u t t e l e a t t i v i t à d i c o m u n i c a z i o n e e p o s i z i o n a m e n t o d e l l ’ U n i o n e s u i t e m i d e l l ’ o l i o d i p a l m a s o s t e n i b i l e ( i n t e r m i n i d i s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e , n u t r i z i o n a l e , s o c i a l e e d i f i l i e r a ) . T r a i p r i n c i p a l i c o n t e n u t i d e l d o c u m e n t o : i l r u o l o f i s i o l o g i c o e n u t r i z i o n a l e d e i g r a s s i e d e i g r a s s i s a t u r i a l l ’ i n t e r n o d i u n a d i e t a e q u i l i b r a t a ; l a n e u t r a l i t à d e l l ’ o l i o d i p a l m a r i s p e t t o a l p r o f i l o l i p i d i c o q u a n d o i n s e r i t o i n u n ’ a l i m e n t a z i o n e n o r m o c a l o r i c a e b i l a n c i a t a ; e l e e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e p i ù r e c e n t i s u i g r a s s i s a t u r i e d i n p a r t i c o l a r e s u l l ’ a c i d o p a l m i t i c o , n a t u r a l m e n t e p r e s e n t e a n c h e n e l l ’ o r g a n i s m o u m a n o e c o i n v o l t o i n f u n z i o n i b i o l o g i c h e e s s e n z i a l i . F o c u s a n c h e s u l l ’ e v o l u z i o n e n o r m a t i v a e t e c n o l o g i c a c h e h a p o r t a t o a u n a d r a s t i c a r i d u z i o n e d e i c o n t a m i n a n t i d i p r o c e s s o n e g l i o l i e g r a s s i v e g e t a l i , o g g i r e g o l a m e n t a t i d a l i m i t i e u r o p e i s t r i n g e n t i ; s u l c o n t r i b u t o d e l l ’ o l i o d i p a l m a s o s t e n i b i l e a l l a s i c u r e z z a a l i m e n t a r e g l o b a l e . I l p o s i t i o n p a p e r e v i d e n z i a i n o l t r e c o m e l ’ e l i m i n a z i o n e d i u n s i n g o l o i n g r e d i e n t e n o n g a r a n t i s c a a u t o m a t i c a m e n t e u n m i g l i o r a m e n t o d e l p r o f i l o n u t r i z i o n a l e d e l l a d i e t a e s o t t o l i n e a l ’ i m p o r t a n z a d i p o l i t i c h e a l i m e n t a r i f o n d a t e s u a n a l i s i c o m p l e s s i v e d e l b i l a n c i o n u t r i z i o n a l e e d i s o s t e n i b i l i t à . “ I l d i b a t t i t o s u l l ’ o l i o d i p a l m a d e v e e v o l v e r e d a u n a c o n t r a p p o s i z i o n e i d e o l o g i c a a u n a v a l u t a z i o n e s c i e n t i f i c a e i n t e g r a t a , c h e t e n g a i n s i e m e n u t r i z i o n e , s i c u r e z z a a l i m e n t a r e e s o s t e n i b i l i t à . L ’ o l i o d i p a l m a s o s t e n i b i l e è u n a m a t e r i a p r i m a s t r a t e g i c a p e r l ’ e q u i l i b r i o d e l s i s t e m a a g r o a l i m e n t a r e g l o b a l e . S o l o i n f o r m a z i o n i c o r r e t t e e b a s a t e s u l l e e v i d e n z e p o s s o n o g u i d a r e s c e l t e c o n s a p e v o l i . Q u e s t o d o c u m e n t o , d i s p o n i b i l e d a o g g i s u l s i t o d e l l ’ U n i o n e I t a l i a n a p e r l ’ O l i o d i P a l m a S o s t e n i b i l e , r a p p r e s e n t a u n o s t r u m e n t o d i r i f e r i m e n t o p e r i s t i t u z i o n i , o p e r a t o r i d e l l a f i l i e r a , m e d i a e c o m u n i t à s c i e n t i f i c a ” , h a s o t t o l i n e a t o a c o n c l u s i o n e d e l l ’ i n c o n t r o i l p r e s i d e n t e d e l l ’ U n i o n e i t a l i a n a p e r l ’ o l i o d i p a l m a s o s t e n i b i l e , V i n c e n z o T a p e l l a .