R i m i n i , 1 9 g e n . - ( A d n k r o n o s ) - " L ' o l i o d i p a l m a s o s t e n i b i l e è u n i n g r e d i e n t e m o l t o i m p o r t a n t e p e r l ' i n d u s t r i a a l i m e n t a r e . I n v i r t ù d e l l a s u a g r a n d e v e r s a t i l i t à e d e l l a s u a s t a b i l i t à o r g a n o l e t t i c a n e l t e m p o , p u ò e s s e r e i m p i e g a t o i n n u m e r o s e a p p l i c a z i o n i , s i a t a l q u a l e , s i a t r a s f o r m a t o ” . S o n o l e p a r o l e d i L u c i a G r a m i g n a , R & D O i l s a n d f a t s m a n a g e r d i U n i g r à , a z i e n d a i t a l i a n a c h e o p e r a n e l s e t t o r e d e l l a t r a s f o r m a z i o n e e v e n d i t a d i o l i e g r a s s i a l i m e n t a r i , m a r g a r i n e e s e m i l a v o r a t i d e s t i n a t i a l l a p r o d u z i o n e a l i m e n t a r e , i n o c c a s i o n e d e l s e m i n a r i o o r g a n i z z a t o d a l l ’ U n i o n e I t a l i a n a p e r l ’ O l i o d i P a l m a S o s t e n i b i l e ( U i o p s ) e d e l l ' A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d e l l ' i n d u s t r i a o l e a r i a ( A s s i t o l ) , n e l l ’ a m b i t o d e l S i g e p , i l S a l o n e i n t e r n a z i o n a l e d e d i c a t o a G e l a t o , p a s t r y & c h o c o l a t e , c o f f e e , b a k e r y e p i z z a , a R i m i n i . U n i n c o n t r o d u r a n t e i l q u a l e è s t a t o p r e s e n t a t o i l P o s i t i o n P a p e r " O l i o d i p a l m a s o s t e n i b i l e : n u t r i z i o n e e s i c u r e z z a a l i m e n t a r e " , r e c e n t e m e n t e a d o t t a t o d a l C o m i t a t o T e c n i c o S c i e n t i f i c o U i o p s . G r a m i g n a s i s o f f e r m a p o i s u l l a s i c u r e z z a d e l l ’ o l i o d i p a l m a u t i l i z z a t o d a l l ’ I n d u s t r i a i t a l i a n a : “ S u b i s c e u n p r o c e s s o d i r a f f i n a z i o n e - i l l u s t r a - e d u r a n t e q u e s t o p r o c e s s o , t u t t i g l i s t e p s o n o c o n t r o l l a t i n e l l a m a n i e r a p i ù d e t t a g l i a t a e p r e c i s a p o s s i b i l e p e r a s s i c u r a r e a l c o n s u m a t o r e u n o l i o n e u t r o , s t a b i l e e s i c u r o d a t u t t i i p u n t i d i v i s t a ” , a f f e r m a . “ C o m e a z i e n d a p r o d u t t r i c e d i o l i o d i p a l m a r a f f i n a t o e d i m o l t i p r o d o t t i c h e l o u t i l i z z a n o - a p p r o f o n d i s c e - p r o p o n i a m o p r o d o t t i i n c u i i v a n t a g g i d e l l ' o l i o d i p a l m a s o n o e s a l t a t i a l m e g l i o , g r a z i e a l l a q u a l i t à c h e r i u s c i a m o a g a r a n t i r e d u r a n t e i p r o c e s s i p e r l a s u a p r o d u z i o n e ” , l e s u e p a r o l e .