R o m a , 1 9 g e n . - ( A d n k r o n o s ) - “ N o n e s i s t e u n o l i o c a t t i v o o u n o l i o b u o n o . L ' i m p o r t a n t e è v a r i a r e m o l t o n e l l a d i e t a p e r c h é t u t t i g l i a c i d i g r a s s i e t u t t i i g r a s s i h a n n o u n l o r o r u o l o b i o l o g i c o e n u t r i z i o n a l e b e n s p e c i f i c o . Q u i n d i è i n u t i l e d e m o n i z z a r e u n o l i o p i u t t o s t o c h e u n a l t r o ” . A d i r l o è S e b a s t i a n o B a n n i , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i f i s i o l o g i a p r e s s o l ' u n i v e r s i t à d i C a g l i a r i , a l s e m i n a r i o o r g a n i z z a t o o g g i d a l l ’ U n i o n e i t a l i a n a p e r l ’ O l i o d i p a l m a s o s t e n i b i l e ( U i o p s ) e d e l l l ’ A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d e l l ' i n d u s t r i a o l e a r i a ( A s s i t o l ) n e l l ’ a m b i t o d e l S i g e p , i l S a l o n e i n t e r n a z i o n a l e d e d i c a t o a G e l a t o , P a s t r y & c h o c o l a t e , c o f f e e , b a k e r y e p i z z a , a R i m i n i . U n i n c o n t r o o r g a n i z z a t o p e r p r e s e n t a r e i l P o s i t i o n P a p e r " O l i o d i p a l m a s o s t e n i b i l e : n u t r i z i o n e e s i c u r e z z a a l i m e n t a r e " , r e c e n t e m e n t e a d o t t a t o d a l C o m i t a t o T e c n i c o S c i e n t i f i c o U i o p s . “ C ' è s p e s s o u n a d e m o n i z z a z i o n e s o p r a t t u t t o v e r s o l ’ o l i o d i p a l m a - f a n o t a r e B a n n i - L ’ a c i d o p a l m i t i c o i n e s s o c o n t e n u t o è i l p i ù p r e s e n t e n e l n o s t r o c o r p o e i l p i ù p r e s e n t e n e l l a n o s t r a d i e t a , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l ' o l i o d i p a l m a . I l l a t t e u m a n o - r i c o r d a - c o n t i e n e t a n t i s s i m o p a l m i t i c o c h e s v o l g e d e l l e f u n z i o n i n u t r i z i o n a l i e b i o l o g i c h e f o n d a m e n t a l i ” , c o n c l u d e .