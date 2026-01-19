R i m i n i , 1 9 g e n . - ( A d n k r o n o s ) - “ D a u n a d e c i n a d ’ a n n i l ’ o l i o d i p a l m a è s t a t o o g g e t t o d i u n v e r o e p r o p r i o a t t a c c o m e d i a t i c o c h e n e h a d e t e r m i n a t o l a d e m o n i z z a z i o n e s o t t o d i v e r s i a s p e t t i . I n I t a l i a , i n p a r t i c o l a r e , s i è f a t t o l e v a s u q u e l l o c h e è s t a t o r i t e n u t o l ’ e l e m e n t o p i ù s e n s i b i l e p e r i l p u b b l i c o : l a s a l u t e . L ’ o l i o d i p a l m a è s t a t o d i p i n t o c o m e u n g r a s s o s o s t a n z i a l m e n t e n o c i v o p e r c h i l o c o n s u m a . N e g l i u l t i m i a n n i , l e e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e s i s o n o u l t e r i o r m e n t e c o n s o l i d a t e , p o r t a n d o a r i s u l t a t i i n c o n f u t a b i l i c h e s m o n t a n o c o m p l e t a m e n t e q u e l l e c h e e r a n o a r g o m e n t a z i o n i p r e t e s t u o s e u t i l i z z a t e p e r d e m o n i z z a r e l ’ o l i o d i p a l m a ” . L o s p i e g a G i o r g i o D o n e g a n i , t e c n o l o g o a l i m e n t a r e e d e s p e r t o d i n u t r i z i o n e , a l s e m i n a r i o o r g a n i z z a t o d a l l ’ U n i o n e I t a l i a n a p e r l ’ O l i o d i p a l m a s o s t e n i b i l e ( U i o p s ) e d e l l ' A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d e l l ' i n d u s t r i a o l e a r i a ( A s s i t o l ) , n e l l ’ a m b i t o d e l S i g e p , i l S a l o n e i n t e r n a z i o n a l e d e d i c a t o a g e l a t o , p a s t r y & c h o c o l a t e , c o f f e e , b a k e r y e p i z z a , a R i m i n i . U n i n c o n t r o o r g a n i z z a t o p e r p r e s e n t a r e i l P o s i t i o n P a p e r " O l i o d i p a l m a s o s t e n i b i l e : n u t r i z i o n e e s i c u r e z z a a l i m e n t a r e " , r e c e n t e m e n t e a d o t t a t o d a l C o m i t a t o T e c n i c o S c i e n t i f i c o U i o p s . L ’ e s p e r t o s o t t o l i n e a c o m e “ l a s o s t i t u z i o n e d e l l ’ o l i o d i p a l m a c o n a l t r i g r a s s i , p e r m o t i v i n u t r i z i o n a l i o s a l u t i s t i c i , n o n c o m p o r t a a l c u n b e n e f i c i o . A n z i , r i c e r c h e m o l t o r e c e n t i d i m o s t r a n o c h e q u e s t o b o i c o t t a g g i o n o n è s e r v i t o n e m m e n o a r i d u r r e l ’ a s s u n z i o n e d i g r a s s i s a t u r i n e l l a p o p o l a z i o n e i t a l i a n a - s o t t o l i n e a - n o n o s t a n t e l a q u a s i s c o m p a r s a d e l l ’ o l i o d i p a l m a d a m o l t i p r o d o t t i , i n f a t t i , l ’ a s s u n z i o n e c o m p l e s s i v a d i g r a s s i s a t u r i è a d d i r i t t u r a a u m e n t a t a ” , a f f e r m a . D a v a n t i a g l i a l l a r m i s m i , c o m e q u e l l o c h e p e r D o n e g a n i h a i n t e r e s s a t o l ’ o l i o d i p a l m a , “ i l c o n s u m a t o r e d o v r e b b e e s e r c i t a r e i l p e n s i e r o c r i t i c o e r i c o r d a r e c h e e s i s t o n o f o n t i a u t o r e v o l i e a c c r e d i t a t e a c u i f a r e r i f e r i m e n t o - s u g g e r i s c e - i l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e , l ’ I s t i t u t o S u p e r i o r e d i S a n i t à , l a S o c i e t à I t a l i a n a d i N u t r i z i o n e U m a n a , i l C r e a ( i l C o n s i g l i o p e r l a r i c e r c a i n a g r i c o l t u r a e l ' a n a l i s i d e l l ' e c o n o m i a a g r a r i a ) c h e h a e l a b o r a t o l e L i n e e g u i d a p e r u n a s a n a a l i m e n t a z i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e i t a l i a n a . I d o c u m e n t i s e r i e s i s t o n o - c o n c l u d e - s o n o b a s a t i s u e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e e n o n s u s u g g e s t i o n i : b a s t a c o n s u l t a r l i e f i d a r s i d i q u e l l i ” .