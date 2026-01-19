R i m i n i , 1 9 g e n . - ( A d n k r o n o s ) - “ L ' o l i o d i p a l m a è u n a m a t e r i a p r i m a s t r a t e g i c a , ” s o p r a t t u t t o i n u n p a n o r a m a i n c u i g l i e s p e r t i d i n u t r i z i o n e s o n o c o n c o r d i n e l d i r e c h e “ b i s o g n a l i m i t a r e i l c o n s u m o d e i g r a s s i a n i m a l i , p r i v i l e g i a n d o g l i o l i v e g e t a l i ” . C o s ì A n d r e a C a r r a s s i , d i r e t t o r e g e n e r a l e d i A s s i t o l , l ’ A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d e l l ' i n d u s t r i a O l e a r i a , p a r t e c i p a n d o o g g i a R i m i n i a l s e m i n a r i o o r g a n i z z a t o c o n l ’ U n i o n e I t a l i a n a p e r l ’ O l i o d i P a l m a S o s t e n i b i l e ( U i o p s ) , n e l l ’ a m b i t o d e l S i g e p , i l S a l o n e i n t e r n a z i o n a l e d e d i c a t o a G e l a t o , P a s t r y & C h o c o l a t e , C o f f e e , B a k e r y e P i z z a . L ’ i n c o n t r o è s t a t o l ’ o c c a s i o n e p e r p r e s e n t a r e i l P o s i t i o n P a p e r " O l i o d i p a l m a s o s t e n i b i l e : n u t r i z i o n e e s i c u r e z z a a l i m e n t a r e " , r e c e n t e m e n t e a d o t t a t o d a l C o m i t a t o T e c n i c o S c i e n t i f i c o U i o p s . “ D a q u e s t o p u n t o d i v i s t a l ' o l i o d i p a l m a , c o n i s u o i o l t r e 7 0 m i l i o n i d i t o n n e l l a t e p r o d o t t e o g n i a n n o n e l m o n d o , è s i c u r a m e n t e u n a r i s o r s a s t r a t e g i c a e u n a m a t e r i a p r i m a f o n d a m e n t a l e p e r s o d d i s f a r e l e e s i g e n z e d e l m e r c a t o e d e l l a p r o d u z i o n e a g r o a l i m e n t a r e - p r o s e g u e C a r r a s s i - s i a d e i p r o d o t t i d o l c i c h e d i q u e l l i s a l a t i . B e n c h é s e c o n d o l a n o r m a t i v a v i g e n t e n o n s i a o b b l i g a t o r i o c e r t i f i c a r e l ’ o l i o d i p a l m a c o m e s o s t e n i b i l e , l e a z i e n d e h a n n o g i à d e c i s o d i o r i e n t a r s i v o l o n t a r i a m e n t e v e r s o l a d i r e z i o n e d e l l a c e r t i f i c a z i o n e . L ' o l i o d i p a l m a s o s t e n i b i l e è l ' a l t e r n a t i v a s i c u r a e s o s t e n i b i l e p e r g l i o l i v e g e t a l i , p e r c h é è l ' u n i c o a d a v e r e u n a g r a n d e d i s p o n i b i l i t à a l i v e l l o m o n d i a l e ” . E s s o v i e n e i n f a t t i “ u t i l i z z a t o i n t a n t e p r e p a r a z i o n i : l e f r a z i o n i p i ù l i q u i d e v e n g o n o u t i l i z z a t e i n f r i t t u r a , q u e l l e p i ù s o l i d e s o n o i m p i e g a t e n e i g r a s s i s p a l m a b i l i , c o m e p e r e s e m p i o n e l l e m a r g a r i n e o n e l l e p r e p a r a z i o n i d e i d o l c i , c h e a t e m p e r a t u r a a m b i e n t e n o n d e v o n o , c h i a r a m e n t e , s c i o g l i e r s i . L e s u e p r o p r i e t à r e o l o g i c h e p e r m e t t o n o l ' u t i l i z z o d e l l ' o l i o d i p a l m a i n d i v e r s e c o n d i z i o n i . A n c h e p e r q u e s t o l ' i n d u s t r i a a l i m e n t a r e e i n o s t r i a r t i g i a n i p a s t i c c e r i e p a n i f i c a t o r i l o c o n o s c o n o e l o a p p r e z z a n o , c o s ì c o m e l a r i s t o r a z i o n e l o v a l o r i z z a n e l l a f r i t t u r a ” . “ I e r i a b b i a m o p r e s e n t a t o l a G u i d a s u l l a f r i t t u r a p e r f e t t a , r e a l i z z a t a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ' U n i o n e N a z i o n a l e C o n s u m a t o r i , d i M a s s i m i l i a n o D o n a , e c o n i c o n t e n u t i s c i e n t i f i c i v a l i d a t i d a I n n o v h u b - s t a z i o n i s p e r i m e n t a l i d e l l ' i n d u s t r i a , i n p a r t i c o l a r e l a O l i e G r a s s i , p e r r a c c o n t a r e a l c o n s u m a t o r e l ' u t i l i z z o d e g l i o l i e d e i g r a s s i i n f r i t t u r a - s p i e g a C a r r a s s i - N o n c ’ è i n f a t t i u n a r e g o l a a s s o l u t a , o g n i f r i t t u r a v u o l e i l s u o o l i o o i l s u o g r a s s o . L a f r i t t u r a n o n d e v e e s s e r e d e m o n i z z a t a , c h i a r a m e n t e n o n s i p o s s o n o m a n g i a r e p r o d o t t i f r i t t i a p r a n z o , c e n a e c o l a z i o n e m a s e s i s e g u o n o i c o n s i g l i c h e v o g l i a m o a r r i v a r e a d a r e a l c o n s u m a t o r e e l a s i f a c o r r e t t a m e n t e n o n f a m a l e . A r e n d e r e l ’ o l i o d i p a l m a p a r t i c o l a r m e n t e a d a t t o a l l a f r i t t u r a a n c h e l a s u a c o m p o s i z i o n e : i s u o i a c i d i g r a s s i s a t u r i p e r m e t t o n o b u o n a r e s i s t e n z a a l l e a l t e t e m p e r a t u r e , c h e t i p i c a m e n t e n e l l a f r i t t u r a a r r i v a n o v i c i n e a i 2 0 0 g r a d i . I n f i n e , a n c h e i l g u s t o d e l l ’ o l i o d i p a l m a n o n s o v e r c h i a i l s a p o r e d e l l e p i e t a n z e c h e v e n g o n o f r i t t e ” .