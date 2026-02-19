R o m a , 1 9 f e b . - ( A d n k r o n o s ) - " E s s e r e p a d r e p e r m e v u o l d i r e s a p e r e s s e r e u n a g u i d a , i n p r i m i s c o n l ' e s e m p i o , s e n z a m a i c o n f o n d e r e i r u o l i " . È i l c u o r e d e l r a c c o n t o c h e A l e s s a n d r o B e n e t t o n h a a f f i d a t o i n u n ' i n t e r v i s t a a ' G e n t e ' , i n c u i l ’ i m p r e n d i t o r e t r e v i g i a n o s i a p r e s u l r a p p o r t o c o n i f i g l i A g n e s e , T o b i a s e L u c e , c h e d a s e i a n n i h a n n o s c e l t o d i v i v e r e c o n l u i . “ L a p a t e r n i t à m i h a a r r i c c h i t o . O g n i g i o r n o i m p a r o q u a l c o s a d i n u o v o d a i m i e i f i g l i ” , r a c c o n t a B e n e t t o n . “ M i h a n n o i n s e g n a t o i l s i g n i f i c a t o p r o f o n d o d e l l a p a r o l a r e c i p r o c i t à : d a r e e r i c e v e r e a f f e t t o , a s c o l t a r e , f i d a r s i . C o n l o r o i l d i a l o g o è c o n t i n u o , a u t e n t i c o ” . U n l e g a m e p r o f o n d o c h e , s o t t o l i n e a , è f o n t e d i i s p i r a z i o n e n o n s o l o n e l l a v i t a p r i v a t a m a a n c h e n e l l a v o r o : “ I l l o r o m o d o d i g u a r d a r e i l m o n d o , d i f a r s i d o m a n d e , d i c e r c a r e s e n s o e f u t u r o p e r l a l o r o g e n e r a z i o n e m i s p i n g e a n o n s m e t t e r e m a i d i e v o l v e r e ” . U n r a p p o r t o c h e è d i v e n t a t o a n c h e p a r t e i n t e g r a n t e d e l s u o u l t i m o l i b r o , ' M a i F e r m i ' , i n c u i l ' i m p r e n d i t o r e r a c c o n t a g l i o t t o “ m a e s t r i ” c h e h a n n o a v u t o u n i m p a t t o d e c i s i v o s u l l a s u a v i t a . A c c a n t o a f i g u r e i c o n i c h e c o m e M i c h a e l S c h u m a c h e r e A n d y W a r h o l , c i s o n o a n c h e i s u o i f i g l i . “ È i n c r e d i b i l e q u e l l o c h e a b b i a m o f a t t o i n s i e m e i n q u e s t i u l t i m i a n n i , s i a m o d i v e n t a t i l a f a m i g l i a p i ù c o e s a d i s e m p r e ” s o n o l e p a r o l e , s c r i t t e p r o p r i o d a T o b i a s , i n s i e m e a l l e s o r e l l e A g n e s e e L u c e , i n u n b i g l i e t t o d i a u g u r i a l p a d r e , c h e A l e s s a n d r o h a v o l u t o c o n d i v i d e r e n e l l i b r o , i n s i e m e a d a l t r i r a c c o n t i d e l l a l o r o q u o t i d i a n i t à f a m i l i a r e . I l d i a l o g o c o n i g i o v a n i , r a c c o n t a a n c o r a a ' G e n t e ' , n o n è p e r l u i u n e s e r c i z i o t e o r i c o m a u n p r i n c i p i o a p p l i c a t o i n m o d o s i s t e m a t i c o a n c h e n e l m o d e l l o d i b u s i n e s s . “ I g i o v a n i n o n s o n o i l f u t u r o , s o n o g i à i l p r e s e n t e d e l l a n o s t r a s o c i e t à ” , s o t t o l i n e a . “ I n l o r o v e d o l a f o r z a d e l l a d i s c o n t i n u i t à , l a c a p a c i t à d i r i m e t t e r e i n d i s c u s s i o n e c i ò c h e d i a m o p e r a c q u i s i t o e d i a p r i r e s t r a d e n u o v e ” . U n a p p r o c c i o c h e s i r i f l e t t e a n c h e i n a l c u n i d e i s u o i p r o g e t t i i m p r e n d i t o r i a l i , c o m e l ’ I n n o v a t i o n H u b a v v i a t o t r e a n n i f a a l l ’ i n t e r n o d e l l ’ A e r o p o r t o d i F i u m i c i n o , e n e l l ’ i m p e g n o s o c i a l e c o n l a U n h a t e F o u n d a t i o n , r i l a n c i a t a l o s c o r s o a n n o p e r c o n t r a s t a r e l a c u l t u r a d e l l ’ o d i o p u n t a n d o s u l l a f o r m a z i o n e e s u l l e o p p o r t u n i t à p e r l e n u o v e g e n e r a z i o n i .