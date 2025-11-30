R o m a , 3 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - ' ' L ’ A r m a d e i C a r a b i n i e r i c o n t i n u a a d i s t i n g u e r s i p e r d e d i z i o n e , p r e s e n z a c o s t a n t e e s p i r i t o d i s e r v i z i o . U n a m i s s i o n e c h e s i r i n n o v a o g n i g i o r n o n e l s i l e n z i o s o l a v o r o d i m i g l i a i a d i d o n n e e u o m i n i i m p e g n a t i a g a r a n t i r e s i c u r e z z a , l e g a l i t à , a s s i s t e n z a e v i c i n a n z a a i c i t t a d i n i i n o g n i a n g o l o d e l P a e s e ' ' . L o h a d e t t o i l c o m a n d a n t e g e n e r a l e d e l l ’ A r m a , S a l v a t o r e L u o n g o p a r l a n d o d e l l ' a r r i v o d e l l a n u o v a M a s e r a t i M c p P u r a , e s p o s t a i e r i e o g g i a p i a z z a S a n L o r e n z o i n L u c i n a , d a v a n t i a l c o m a n d o p r o v i n c i a l e d e i c a r a b i n i e r i d i R o m a . L ' a u t o , o f f e r t a i n c o m o d a t o d ’ u s o a l l ’ A r m a p e r i l t r a s p o r t o u r g e n t e d i o r g a n i e m a t e r i a l e s a n i t a r i o s a l v a v i t a , è u n m e z z o d ’ e c c e l l e n z a , s i m b o l o d e l l ’ i n c o n t r o t r a t e c n o l o g i a i t a l i a n a , i n n o v a z i o n e , e f f i c i e n z a e i m p e g n o i s t i t u z i o n a l e a l s e r v i z i o d e l l a c o l l e t t i v i t à . ' ' L ’ u t i l i z z o d i q u e s t a v e t t u r a r a p p r e s e n t a u n u l t e r i o r e p a s s o a v a n t i n e l l a c a p a c i t à d e l l ’ A r m a d i i n t e r v e n i r e i n m o d o r a p i d o , s i c u r o e p u n t u a l e i n s i t u a z i o n i d i p a r t i c o l a r e e m e r g e n z a c h e r i c h i e d o n o t e m p i d i r i s p o s t a m i n i m i ' ' , s o t t o l i n e a . D a l l a l o t t a a l l a c r i m i n a l i t à a l s u p p o r t o n e l l e e m e r g e n z e s a n i t a r i e , l ’ o b i e t t i v o è s e m p r e l o s t e s s o : e s s e r e v i c i n i c o n c r e t a m e n t e a l c i t t a d i n o , s o c c o r r e r e c h i h a b i s o g n o e t e n d e r e l a m a n o a i p i ù d e b o l i .