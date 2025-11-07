R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - N o v a m o n t a n n u n c i a d i a v e r o t t e n u t o i l c e r t i f i c a t o d i c o n f o r m i t à a l R e g o l a m e n t o F e r t i l i z z a n t i 2 0 1 9 / 1 0 0 9 p e r i l t e l o d i p a c c i a m a t u r a i n M a t e r - B i , u t i l i z z a t o i n a g r i c o l t u r a p e r i l c o n t r o l l o d e l l e i n f e s t a n t i , c h e b i o d e g r a d a i n s u o l o e a f i n e c i c l o n o n n e c e s s i t a d i e s s e r e s m a l t i t o s e p a r a t a m e n t e . S e c o n d o i l R e g o l a m e n t o - s p i e g a N o v a m o n t - i l t e l o i n M a t e r - B i p u ò e s s e r e c o n s i d e r a t o u n a m m e n d a n t e i n o r g a n i c o , o v v e r o u n p r o d o t t o f e r t i l i z z a n t e c o n l a f u n z i o n e d i m a n t e n e r e , m i g l i o r a r e o p r o t e g g e r e l e p r o p r i e t à f i s i c h e o c h i m i c h e , l a s t r u t t u r a o l ’ a t t i v i t à b i o l o g i c a d e l s u o l o a c u i è a g g i u n t o . I l t e l o i n M a t e r - B i h a d i m o s t r a t o d i n o n a c c u m u l a r s i i n s u o l o , d i n o n r i l a s c i a r e m i c r o p l a s t i c h e p e r s i s t e n t i e n o n p r o v o c a r e e f f e t t i e c o t o s s i c i n e l l ’ a m b i e n t e . L ’ a t t i v i t à d e i m i c r o r g a n i s m i n e d e t e r m i n a l a m i n e r a l i z z a z i o n e c o m p l e t a e l a s u c c e s s i v a t r a s f o r m a z i o n e i n a n i d r i d e c a r b o n i c a e a c q u a . “ Q u e s t a c e r t i f i c a z i o n e è u n a d i m o s t r a z i o n e c o n c r e t a c h e M a t e r - B i , l a p i o n i e r i s t i c a f a m i g l i a d i b i o p l a s t i c h e d i N o v a m o n t , n o n r i l a s c i a m i c r o p l a s t i c h e p e r s i s t e n t i n e l l ’ a m b i e n t e - s p i e g a C a t i a B a s t i o l i , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i N o v a m o n t - N o v a m o n t s i è d a t a l ’ o b i e t t i v o d i a d o t t a r e v o l o n t a r i a m e n t e g l i s t r i n g e n t i c r i t e r i d e l r e g o l a m e n t o f e r t i l i z z a n t i a n c h e p e r l o s v i l u p p o d e l M a t e r - B i d e s t i n a t o a l l a p r o d u z i o n e d i s h o p p e r , s a c c h i f r u t t a e v e r d u r a e t a n t e a l t r e a p p l i c a z i o n i . L ’ a p p l i c a z i o n e d e i c r i t e r i d e l R e g o l a m e n t o F e r t i l i z z a n t i i n n a l z a i l l i v e l l o d i g a r a n z i a d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e d i b i o d e g r a d a b i l i t à , n o n a c c u m u l o i n s u o l o e a s s e n z a d i e f f e t t i e c o t o s s i c i n e l l ’ a m b i e n t e d i q u e s t i b i o p r o d o t t i a t u t e l a d i t u t t a l a f i l i e r a , d e i n o s t r i t e r r i t o r i e d e l l e c o m u n i t à ” .