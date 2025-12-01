P a r m a , 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ N o i v i v i a m o s e c o n d o n a t u r a , a l l e v a n d o i n o s t r i a n i m a l i a l p a s c o l o ” . L u c a Q u i r i n i , c l a s s e ’ 9 4 , f o n d a t o r e d e l l ’ A z i e n d a A g r i c o l a Q u i r a , h a r i c e v u t o i l G o o d F a r m e r A w a r d p e r i l s u o m o d e l l o d i a l l e v a m e n t o i n c e n t r a t o s u l b e n e s s e r e a n i m a l e e s u l l a t u t e l a d e l t e r r i t o r i o l i g u r e . “ S i a m o p a s t o r i d a m a r z o a d i c e m b r e : t r a n s u m i a m o d a l l a V a l l e S t u r l a a l l e v e t t e d e l l a V a l d ' A v e t o f i n o a 1 5 0 0 m e t r i , p o r t a n d o a l p a s c o l o i n o s t r i b o v i n i d i r a z z a c a b a n n i n a , a u t o c t o n a d e l l a L i g u r i a ” , h a r a c c o n t a t o . G l i a n i m a l i s i n u t r o n o s o l o d i e r b a e , d ’ i n v e r n o , d i f i e n o b i o l o g i c o a c q u i s t a t o i n z o n a : “ È u n v i v e r e s e c o n d o n a t u r a , c o n l a l i n e a v a c c a - v i t e l l o ” . S u l d i b a t t i t o s u l l a z o o t e c n i a , Q u i r i n i a f f e r m a : “ O g g i n o n è p i ù p o s s i b i l e n o n f a r l a i n m a n i e r a s o s t e n i b i l e : i c o s t i d i p r o d u z i o n e d e l l ’ a l l e v a m e n t o i n t e n s i v o n o n r e n d o n o p i ù . L a n o s t r a è u n a s c e l t a e t i c a , m a è a n c h e u n m o d e l l o c h e d à b e n e s s e r e a l t e r r i t o r i o e a g l i a n i m a l i , e p e r m e t t e u n a c o n t i n u i t à e c o n o m i c a a l m e s t i e r e ” .