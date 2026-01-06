R o m a , 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ L e n u o v e d e c i s i o n i d e l l a C o m m i s s i o n e U E s u l l a P o l i t i c a A g r i c o l a r e c e p i s c o n o l a l i n e a d i f e s a c o n d e t e r m i n a z i o n e d a l G o v e r n o M e l o n i . L ’ a n t i c i p o d i 4 5 m i l i a r d i d i e u r o d a l 2 0 2 8 , i l r a f f o r z a m e n t o d e l l e r i s o r s e e i l p o t e n z i a m e n t o d e g l i s t r u m e n t i a n t i c r i s i s o n o u n c a m b i o d i p a s s o i m p o r t a n t e a f a v o r e d e g l i a g r i c o l t o r i ” . L o d i c h i a r a l ’ e u r o p a r l a m e n t a r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a N i c o l a P r o c a c c i n i , c o - p r e s i d e n t e d e l g r u p p o d e i c o n s e r v a t o r i a l P a r l a m e n t o e u r o p e o . “ L a U e d e v e r i c o n o s c e r e i l v a l o r e s t r a t e g i c o d e l l ’ a g r i c o l t u r a , d e l l a s i c u r e z z a a l i m e n t a r e e d e l l e a r e e r u r a l i . È i l r i s u l t a t o d i u n a b a t t a g l i a p o l i t i c a c h i a r a , c h e l ’ I t a l i a h a g u i d a t o g r a z i e a l l a f o r t e a z i o n e d e l G o v e r n o M e l o n i e d e l m i n i s t r o L o l l o b r i g i d a . L e n u o v e r i s o r s e d e l l a P a c d e v o n o t r a d u r s i i n m e n o b u r o c r a z i a , p i ù f l e s s i b i l i t à e m a g g i o r e t u t e l a p e r c h i p r o d u c e “ .