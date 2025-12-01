P a r m a , 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ S i a m o u n a c o o p e r a t i v a a g r i c o l a c h e f a r i g e n e r a z i o n e a m b i e n t a l e e s o c i a l e i n u n a z o n a s e m i - u r b a n a d i R o m a ” . A l e s s i a M a z z ù , c l a s s e ’ 9 0 e m e m b r o d e l l a C o o p e r a t i v a A g r i c o l a C o . r . a g . g i o , h a r i c e v u t o i l G o o d F a r m e r A w a r d p e r a v e r t r a s f o r m a t o 2 2 e t t a r i d i t e r r a p u b b l i c a a b b a n d o n a t a i n u n l a b o r a t o r i o d i a g r i c o l t u r a r i g e n e r a t i v a e i n c l u s i o n e . “ U s i a m o l ’ a g r i c o l t u r a p e r p a r l a r e d i g i u s t i z i a s o c i a l e , p e r f a r e f o r m a z i o n e , p r o d u z i o n e , s p e r i m e n t a z i o n e e i n c l u s i o n e s o c i o l a v o r a t i v a ” , h a s p i e g a t o . I l p r e m i o s a r à i n v e s t i t o i n u n i n t e r v e n t o s t r a t e g i c o : “ R a c c o g l i e r e m o l e a c q u e m e t e o r i c h e : i n t e m p i d i c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o l ’ a c q u a è u n a r i s o r s a p r e z i o s a c h e n o n p u ò e s s e r e s p r e c a t a ” . S u l l a s o s t e n i b i l i t à n e l s e t t o r e p r i m a r i o , M a z z ù è n e t t a : “ S i p u ò f a r e , a n c h e s e n o n è s e m p l i c e . S e r v e u n a r i v o l u z i o n e c u l t u r a l e : l ’ a g r i c o l t u r a r i g e n e r a t i v a r i c h i e d e f i d u c i a n e l f a t t o c h e , n e l l u n g o p e r i o d o , p o r t a b e n e f i c i a n o i a g r i c o l t o r i e a l l ’ a m b i e n t e ” .