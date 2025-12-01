Parma, 1 dic. (Adnkronos) - Siamo una cooperativa agricola che fa rigenerazione ambientale e sociale in una zona semi-urbana di Roma. Alessia Mazzù, classe 90 e membro della Cooperativa Agricola Co.r.ag.gio, ha ricevuto il Good Farmer Award per aver trasformato 22 ettari di terra pubblica abbandonata in un laboratorio di agricoltura rigenerativa e inclusione. Usiamo lagricoltura per parlare di giustizia sociale, per fare formazione, produzione, sperimentazione e inclusione sociolavorativa, ha spiegato. Il premio sarà investito in un intervento strategico: Raccoglieremo le acque meteoriche: in tempi di cambiamento climatico lacqua è una risorsa preziosa che non può essere sprecata. Sulla sostenibilità nel settore primario, Mazzù è netta: Si può fare, anche se non è semplice. Serve una rivoluzione culturale: lagricoltura rigenerativa richiede fiducia nel fatto che, nel lungo periodo, porta benefici a noi agricoltori e allambiente.