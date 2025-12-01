P a r m a , 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ P r e m i a r e i l t a l e n t o e l a v i s i o n e d e i g i o v a n i s i g n i f i c a r a f f o r z a r e i l f u t u r o d e l l ’ a g r i c o l t u r a i t a l i a n a ” . C o n q u e s t o m e s s a g g i o i n v i a t o a l l a p r e m i a z i o n e d e l G o o d F a r m e r A w a r d i l m i n i s t r o d e l l ’ A g r i c o l t u r a F r a n c e s c o L o l l o b r i g i d a h a s a l u t a t o i v i n c i t o r i d e l p r e m i o p r o m o s s o d a D a v i n e s e d a l l a F o n d a z i o n e p e r l o S v i l u p p o S o s t e n i b i l e d e d i c a t o a l l ’ a g r i c o l t u r a o r g a n i c a e r i g e n e r a t i v a u n d e r 3 5 . L o l l o b r i g i d a h a r i c o r d a t o g l i i n v e s t i m e n t i d e l g o v e r n o : “ O l t r e 1 5 m i l i a r d i i n t r e a n n i h a n n o p e r m e s s o a l l ’ I t a l i a d i r i c o n q u i s t a r e l a l e a d e r s h i p e u r o p e a ” , c o n u n r e d d i t o a g r i c o l o c r e s c i u t o “ d e l 1 0 , 4 % , c o n t r o l ’ 1 , 9 % d e l l a m e d i a U e ” . I l m i n i s t r o h a s o t t o l i n e a t o i l r u o l o d e i g i o v a n i : “ L ’ a g r i c o l t u r a è o g g i i l s e c o n d o s e t t o r e p e r i m p r e n d i t o r i u n d e r 3 5 , p i ù d i 5 1 m i l a a z i e n d e ” . T r a g l i s t r u m e n t i m e s s i i n c a m p o , i l p r o g r a m m a C o l t i v a I t a l i a c o n 1 5 0 m i l i o n i e 8 m i l a e t t a r i d i t e r r e n i p u b b l i c i d i s p o n i b i l i , e i l F o n d o I n n o v a z i o n e I s m e a d a 4 0 0 m i l i o n i . S u l l a s o s t e n i b i l i t à : “ D i f e n d e r e l a q u a l i t à d e l l e n o s t r e p r o d u z i o n i s i g n i f i c a s o s t e n e r e c h i p u n t a s u r i c e r c a e c u r a d e l t e r r i t o r i o . C o n t i n u e r e m o a l a v o r a r e p e r u n ’ a g r i c o l t u r a p i ù f o r t e , s o s t e n i b i l e e c o m p e t i t i v a ” .