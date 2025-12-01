Parma, 1 dic. (Adnkronos) - Premiare il talento e la visione dei giovani significa rafforzare il futuro dellagricoltura italiana. Con questo messaggio inviato alla premiazione del Good Farmer Award il ministro dellAgricoltura Francesco Lollobrigida ha salutato i vincitori del premio promosso da Davines e dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile dedicato allagricoltura organica e rigenerativa under 35. Lollobrigida ha ricordato gli investimenti del governo: Oltre 15 miliardi in tre anni hanno permesso allItalia di riconquistare la leadership europea, con un reddito agricolo cresciuto del 10,4%, contro l1,9% della media Ue. Il ministro ha sottolineato il ruolo dei giovani: Lagricoltura è oggi il secondo settore per imprenditori under 35, più di 51mila aziende. Tra gli strumenti messi in campo, il programma Coltiva Italia con 150 milioni e 8mila ettari di terreni pubblici disponibili, e il Fondo Innovazione Ismea da 400 milioni. Sulla sostenibilità: Difendere la qualità delle nostre produzioni significa sostenere chi punta su ricerca e cura del territorio. Continueremo a lavorare per unagricoltura più forte, sostenibile e competitiva.