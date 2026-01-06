Roma, 6 gen. (Adnkronos) - Il rafforzamento della Politica agricola comune nel bilancio Ue 2028-2034 è una chiara vittoria politica dellItalia. Dopo mesi di confronto, lEuropa abbandona lipotesi di tagli e riconosce limpostazione italiana di aumentare le risorse, introdurre maggiore flessibilità e rafforzare gli strumenti anticrisi. LUnione europea torna finalmente a investire su chi produce e custodisce il territorio. LItalia, con il governo Meloni e grazie allimpegno del ministro Lollobrigida, dimostra di non subire più le decisioni di Bruxelles ma di orientarle, riaffermando il proprio peso politico nelle scelte strategiche europee e riportando lagricoltura al centro delle politiche comunitarie. Lo dichiara in una nota il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti.