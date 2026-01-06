R o m a , 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ I l r a f f o r z a m e n t o d e l l a P o l i t i c a a g r i c o l a c o m u n e n e l b i l a n c i o U e 2 0 2 8 - 2 0 3 4 è u n a c h i a r a v i t t o r i a p o l i t i c a d e l l ’ I t a l i a . D o p o m e s i d i c o n f r o n t o , l ’ E u r o p a a b b a n d o n a l ’ i p o t e s i d i t a g l i e r i c o n o s c e l ’ i m p o s t a z i o n e i t a l i a n a d i a u m e n t a r e l e r i s o r s e , i n t r o d u r r e m a g g i o r e f l e s s i b i l i t à e r a f f o r z a r e g l i s t r u m e n t i a n t i c r i s i . L ’ U n i o n e e u r o p e a t o r n a f i n a l m e n t e a i n v e s t i r e s u c h i p r o d u c e e c u s t o d i s c e i l t e r r i t o r i o . L ’ I t a l i a , c o n i l g o v e r n o M e l o n i e g r a z i e a l l ’ i m p e g n o d e l m i n i s t r o L o l l o b r i g i d a , d i m o s t r a d i n o n s u b i r e p i ù l e d e c i s i o n i d i B r u x e l l e s m a d i o r i e n t a r l e , r i a f f e r m a n d o i l p r o p r i o p e s o p o l i t i c o n e l l e s c e l t e s t r a t e g i c h e e u r o p e e e r i p o r t a n d o l ’ a g r i c o l t u r a a l c e n t r o d e l l e p o l i t i c h e c o m u n i t a r i e ” . L o d i c h i a r a i n u n a n o t a i l m i n i s t r o p e r g l i A f f a r i e u r o p e i , T o m m a s o F o t i .