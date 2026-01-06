R o m a , 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ U n r i s u l t a t o i m p o r t a n t e q u e l l o r a g g i u n t o s u l p r o s s i m o b i l a n c i o a g r i c o l o 2 0 2 8 - 2 0 3 4 g r a z i e a l l a v o r o i n t e n s o d e l g o v e r n o i t a l i a n o . A l l e r i s o r s e a g g i u n t i v e p a r i a l 1 0 % d e i P i a n i n a z i o n a l i e r e g i o n a l i d e s t i n a t i a l l e a r e e r u r a l i , o t t e n u t e a l c u n e s e t t i m a n e f a g r a z i e a l l a p o s i z i o n e n e t t a d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o , s i a g g i u n g e u n ’ u l t e r i o r e d o t a z i o n e d i 4 5 m i l i a r d i d e s t i n a b i l i a l l e p o l i t i c h e a g r i c o l e " . È q u a n t o d i c h i a r a i n u n a n o t a C a r l o F i d a n z a , C a p o d e l e g a z i o n e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a e C o o r d i n a t o r e E c r i n C o m m i s s i o n e A g r i c o l t u r a a l P a r l a m e n t o e u r o p e o . " I l p i e n o u t i l i z z o d i q u e s t e r i s o r s e c o n s e n t i r e b b e d i r i p r i s t i n a r e l o s t a n z i a m e n t o p e r l a P a c d e l l a p r e c e d e n t e p r o g r a m m a z i o n e . P r e n d i a m o a t t o p o s i t i v a m e n t e d i q u e s t i p a s s i a v a n t i e l a v o r e r e m o i n s e d e d i n e g o z i a t o p a r l a m e n t a r e p e r p r o v a r e a d o r i e n t a r e i n m o d o a n c o r a p i ù v i n c o l a n t e v e r s o g l i a g r i c o l t o r i l e r i s o r s e r e s e d i s p o n i b i l i ” .