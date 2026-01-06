R o m a , 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " G r a z i e a l l ' I t a l i a , e i n p a r t i c o l a r e a l l a v o r o d e i m i n i s t r i L o l l o b r i g i d a e F i t t o , n o n s o l o n o n c i s a r a n n o t a g l i a l l e r i s o r s e d e l l a p r o s s i m a P a c , m a i l s e t t o r e p r i m a r i o n a z i o n a l e p o t r à g o d e r e d i u n u l t e r i o r e m i l i a r d o d i e u r o p e r c o n t i n u a r e i l s u o c a m m i n o v e r s o i l p r o d u r r e d i p i ù e m e g l i o ” c o s ì i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ' I t a l i a L u c a D e C a r l o , p r e s i d e n t e d e l l a I X C o m m i s s i o n e S e n a t o - I n d u s t r i a , c o m m e r c i o , t u r i s m o , a g r i c o l t u r a e p r o d u z i o n e a g r o a l i m e n t a r e , c o m m e n t a l e n o t i z i e a r r i v a t e o g g i d a B r u x e l l e s . L a p r o p o s t a d i r e v i s i o n e d e l l a P a c a v r e b b e i n f a t t i t a g l i a t o d e l 2 2 % l e r i s o r s e p e r l a g e s t i o n e 2 0 2 8 - 2 0 3 4 , p o r t a n d o a l l ' I t a l i a 3 1 m i l i a r d i d i e u r o ( 6 , 7 m i l i a r d i i n m e n o d e l l a P a c 2 0 2 1 . 2 0 2 7 ) ; l ' o p p o s i z i o n e d e l G o v e r n o M e l o n i h a c o n d o t t o a u n c a m b i o d i r o t t a c h e n o n s o l o c a n c e l l a i l t a g l i o p r o p o s t o , m a a d d i r i t t u r a p o r t a a l l a c r e s c i t a d i u n m i l i a r d o d i e u r o r i s p e t t o a l l a p r e c e d e n t e p r o g r a m m a z i o n e . “ L ' a c c r e s c i m e n t o d e l l e r i s o r s e d e s t i n a t e a l l ' a g r i c o l t u r a è n o n s o l o i l s e g n a l e d i u n ' E u r o p a c h e r i s c o p r e i s u o i v a l o r i f o n d a n t i g r a z i e a l l ' a z i o n e p o l i t i c a d e l l ' I t a l i a , N a z i o n e t r a i n a n t e a l i v e l l o c o n t i n e n t a l e n e l c o n t r a s t o a l l a r e v i s i o n e a l r i b a s s o d e l l a P a c , m a è a n c h e u n s o s t e g n o a q u e l p e r c o r s o d i c r e s c i t a , v a l o r i z z a z i o n e , i n n o v a z i o n e e a m m o d e r n a m e n t o d e l s e t t o r e p r i m a r i o n a z i o n a l e s u l q u a l e i l G o v e r n o M e l o n i h a i n v e s t i t o s i n d a l p r i m o g i o r n o d e l s u o i n s e d i a m e n t o ” c o n c l u d e i l s e n t o r e D e C a r l o .