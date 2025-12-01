Parma, 1 dic. (Adnkronos) - Crediamo in unevoluzione della filiera: più sostenibile, più circolare e più biodiversa. Così Davide Bollati, presidente del Gruppo Davines, ha spiegato le ragioni che hanno portato lazienda a promuovere il Good Farmer Award, unico premio in Italia dedicato allagricoltura biologica e rigenerativa under 35. Lecosistema delle nostre materie prime è fondamentale - ha affermato - e lagricoltura rigenerativa permette anche di offrire servizi ambientali come il sequestro del carbonio attraverso pratiche innovative. Un progetto che, secondo Bollati, unisce dimensioni micro, come la qualità delle materie prime, a temi macro come la transizione ecologica: Nel medio-lungo periodo sarà sempre più centrale nelle imprese, spinte anche dalle nuove generazioni di consumatori. Per il presidente di Davines, la direzione è chiara: Il futuro deve essere quello di cavalcare un modo di fare impresa più sostenibile. Anche la cosmetica deve far parte di questo mondo.