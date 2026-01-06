Roma, 6 gen. (Adnkronos) - Il governo Meloni continua a tracciare la rotta in Europa cogliendo un importante successo nellambito della prossima Politica Agricola Comune. Non solo sono stati evitati i tagli ma sono state anche incrementate le risorse di cui potrà godere il nostro settore primario. Un risultato significativo frutto del grande lavoro portato avanti dal ministro Lollobrigida e dal vicepresidente della Commissione Ue Fitto, che sono riusciti ad invertire la tendenza. Si torna ad investire e sostenere un settore per troppo tempo penalizzato e che proprio grazie a Giorgia Meloni e Fratelli dItalia è diventato centrale nelle logiche di sviluppo nazionale. E adesso anche dellEuropa. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli dItalia alla Camera dei Deputati, Galeazzo Bignami.