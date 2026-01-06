R o m a , 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ I l g o v e r n o M e l o n i c o n t i n u a a t r a c c i a r e l a r o t t a i n E u r o p a c o g l i e n d o u n i m p o r t a n t e s u c c e s s o n e l l ’ a m b i t o d e l l a p r o s s i m a P o l i t i c a A g r i c o l a C o m u n e . N o n s o l o s o n o s t a t i e v i t a t i i t a g l i m a s o n o s t a t e a n c h e i n c r e m e n t a t e l e r i s o r s e d i c u i p o t r à g o d e r e i l n o s t r o s e t t o r e p r i m a r i o . U n r i s u l t a t o s i g n i f i c a t i v o f r u t t o d e l g r a n d e l a v o r o p o r t a t o a v a n t i d a l m i n i s t r o L o l l o b r i g i d a e d a l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e U e F i t t o , c h e s o n o r i u s c i t i a d i n v e r t i r e l a t e n d e n z a . S i t o r n a a d i n v e s t i r e e s o s t e n e r e u n s e t t o r e p e r t r o p p o t e m p o p e n a l i z z a t o e c h e p r o p r i o g r a z i e a G i o r g i a M e l o n i e F r a t e l l i d ’ I t a l i a è d i v e n t a t o c e n t r a l e n e l l e l o g i c h e d i s v i l u p p o n a z i o n a l e . E a d e s s o a n c h e d e l l ’ E u r o p a ” . L o d i c h i a r a i l c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i , G a l e a z z o B i g n a m i .