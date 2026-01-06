R o m a , 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ A c c o l g o c o n g r a n d e s o d d i s f a z i o n e l a d e c i s i o n e d e l l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a d i r i v e d e r e l a p r o p o s t a d i q u a d r o f i n a n z i a r i o p l u r i e n n a l e , m e t t e n d o a d i s p o s i z i o n e , g i à d a l 2 0 2 8 , u l t e r i o r i r i s o r s e p e r l a P o l i t i c a A g r i c o l a C o m u n e . S i t r a t t a d i u n r i s u l t a t o i m p o r t a n t e , o t t e n u t o a n c h e g r a z i e a l l a v o r o d e t e r m i n a t o e c o s t a n t e d e l G o v e r n o M e l o n i e d e l m i n i s t r o F r a n c e s c o L o l l o b r i g i d a , c h e r i n g r a z i o p e r l ’ i m p e g n o p r o f u s o a t u t e l a d e l s e t t o r e p r i m a r i o " . C o s ì i n u n a n o t a i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a C r i s t i n a A l m i c i , c o m p o n e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e A g r i c o l t u r a " L a s c e l t a d i s c o n g i u r a r e i t a g l i i n i z i a l m e n t e p r e v i s t i e d i r a f f o r z a r e i l s o s t e g n o a l l ’ a g r i c o l t u r a e u r o p e a d i m o s t r a c h e l a l i n e a p o r t a t a a v a n t i d a l l ’ I t a l i a , f o n d a t a s u l b u o n s e n s o e s u l l a c e n t r a l i t à d e l m o n d o a g r i c o l o , è s t a t a f i n a l m e n t e a s c o l t a t a a B r u x e l l e s . P e r i l n o s t r o P a e s e i l r i s u l t a t o è c o n c r e t o : c i r c a 1 0 m i l i a r d i d i e u r o i n p i ù d e s t i n a t i a l l ’ a g r i c o l t u r a , r i s o r s e f o n d a m e n t a l i p e r d a r e s t a b i l i t à e p r o s p e t t i v a a i m p r e s e e t e r r i t o r i r u r a l i " . " C o m e c o m p o n e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e A g r i c o l t u r a d e l l a C a m e r a , c o n s i d e r o q u e s t o p a s s o a v a n t i u n s e g n a l e p o l i t i c o r i l e v a n t e : l a P A C r e s t a u n o s t r u m e n t o s t r a t e g i c o p e r g a r a n t i r e s i c u r e z z a a l i m e n t a r e , r e d d i t o a g l i a g r i c o l t o r i e p r e s i d i o d e l t e r r i t o r i o . È a l t r e t t a n t o s i g n i f i c a t i v o a v e r e v i t a t o i l r i s c h i o d i u n a r i n a z i o n a l i z z a z i o n e d e l l e p o l i t i c h e a g r i c o l e , c h e a v r e b b e p e n a l i z z a t o p r o p r i o i P a e s i c o n u n a f o r t e v o c a z i o n e p r o d u t t i v a c o m e l ’ I t a l i a " . I l n e g o z i a t o s u l n u o v o b i l a n c i o e u r o p e o è a n c o r a i n c o r s o , m a i l r i s u l t a t o r a g g i u n t o d i m o s t r a c h e , q u a n d o l ’ I t a l i a f a s e n t i r e l a p r o p r i a v o c e c o n a u t o r e v o l e z z a e c o e r e n z a , è i n g r a d o d i o t t e n e r e r i s p o s t e c o n c r e t e . C o n t i n u e r e m o a l a v o r a r e a f f i n c h é q u e s t e r i s o r s e s i t r a d u c a n o i n s o s t e g n i e f f i c a c i p e r i n o s t r i a g r i c o l t o r i , a l l e v a t o r i e p e r l ’ i n t e r a f i l i e r a a g r o a l i m e n t a r e ” .