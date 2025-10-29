R o m a , 2 9 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - L a m u s i c a i t a l i a n a e n a p o l e t a n a p e r d e u n o d e i s u o i p i ù g r a n d i i n n o v a t o r i . È m o r t o o g g i m e r c o l e d ì 2 9 o t t o b r e a N a p o l i J a m e s S e n e s e , s a s s o f o n i s t a , c a n t a n t e e c o m p o s i t o r e : a v e v a 8 0 a n n i . P a d r e d e l N e a p o l i t a n P o w e r , t r a s f o r m ò l a r a b b i a e l a p o e s i a d e l l a s u a c i t t à n a t a l e i n s u o n o u n i v e r s a l e . L o s c o r s o 2 5 s e t t e m b r e e r a s t a t o r i c o v e r a t o a l l ' o s p e d a l e C a r d a r e l l i d i N a p o l i p e r u n a g r a v e i n f e z i o n e p o l m o n a r e c h e a v e v a a g g r a v a t o u n q u a d r o c l i n i c o g i à f r a g i l e . " N o n b a s t a n o p a r o l e p e r u n d o l o r e c o s ì g r a n d e m a s o l o u n G R A Z I E ! G r a z i e p e r i l t u o t a l e n t o , l a d e d i z i o n e , l a p a s s i o n e , l a r i c e r c a . S e i s t a t o u n e s e m p i o d i m u s i c a e d i v i t a . U n a m i c o p e r f r a t e l l o , u n f r a t e l l o p e r a m i c o . P e r s e m p r e " , s c r i v e s u i s o c i a l E n z o A v i t a b i l e , a m i c o d i u n a v i t a . S e n e s e n o n e r a s o l o u n a r t i s t a , m a u n m o d o d i i n t e n d e r e l a l i b e r t à : q u e l l a c h e p a s s a p e r i l r i t m o , p e r i l s o f f i o n e l s a x , p e r l a l i n g u a d i c h i n o n h a m a i a c c e t t a t o d i e s s e r e m e s s o a i m a r g i n i . " H o s e m p r e c r e a t o d ' i s t i n t o , c e r c a n d o d i t r o v a r e u n m i o p e r s o n a l e l i n g u a g g i o - d i c e v a - I l m i o s a x r a c c o n t a l a g i o i a e i l d o l o r e d i u n a v i t a v i s s u t a a N a p o l i " . T r a i s a s s o f o n i s t i i t a l i a n i p i ù a c c l a m a t i a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e , l a s u a m u s i c a è s t a t o u n v i a g g i o v i b r a n t e t r a j a z z , r o c k , s o u l e f u n k y . N e l 1 9 9 0 , s u l l e g g e n d a r i o p a l c o d e l l ' A p o l l o T h e a t e r d i N e w Y o r k , i l p u b b l i c o a m e r i c a n o l o c o n s a c r ò c o m e ' B r o t h e r i n S o u l ' , u n t i t o l o r i s e r v a t o s o l o a i v e r i g i g a n t i d e l l a m u s i c a . N e g l i a n n i S e s s a n t a e S e t t a n t a S e n e s e f u u n o d e i p r o t a g o n i s t i a s s o l u t i d e l m o v i m e n t o N e a p o l i t a n P o w e r , l a r i v o l u z i o n e m u s i c a l e c h e f u s e r a d i c i p a r t e n o p e e e s o n o r i t à a f r o a m e r i c a n e . I n q u e g l i a n n i f o n d ò g r u p p i e n t r a t i n e l l a s t o r i a c o m e T h e S h o w m e n , S h o w m e n 2 e N a p o l i C e n t r a l e , b a n d d i c u i e r a t u t t o r a l e a d e r e a n i m a c r e a t i v a . L a s u a c a r r i e r a , l u n g a e r i c c a d i s u c c e s s i , è c o s t e l l a t a d a c o l l a b o r a z i o n i p r e s t i g i o s e : d a G i l E v a n s a B o b M a r l e y , d a O r n e t t e C o l e m a n a l l ’ A r t E n s e m b l e o f C h i c a g o , p a s s a n d o p e r L e s t e r B o w i e , D o n M o y e , S t e v e T h o r t o n , R o b e r t o D e S i m o n e , P i n o D a n i e l e ( a c u i f u l e g a t o d a u n l u n g o s o d a l i z i o ) , T u l l i o D e P i s c o p o e d E n z o A v i t a b i l e . U n a r t i s t a c h e h a s a p u t o f a r d i a l o g a r e N a p o l i c o n i l m o n d o , p o r t a n d o i l s u o s a x e l a s u a a n i m a o v u n q u e l a m u s i c a c h i e d e s s e l i b e r t à . N a t o i l 6 g e n n a i o 1 9 4 5 n e l q u a r t i e r e d i M i a n o , S e n e s e p o r t a v a n e l s a n g u e d u e m o n d i : l ' A f r i c a e l ' A m e r i c a d i s u o p a d r e , s o l d a t o a f r o a m e r i c a n o s b a r c a t o a S a l e r n o n e l 1 9 4 3 , e l a N a p o l i p o p o l a r e e f e r i t a d i s u a m a d r e , A n n a . C r e s c i u t o i n u n a p e r i f e r i a n a p o l e t a n a d i f f i c i l e , t r a p o v e r t à , p r e g i u d i z i e l a v o g l i a d i r i s c a t t o , s i d e f i n i v a " f i g l i o d e l l a g u e r r a " c o m e l a T a m m u r r i a t a n e r a : i l g i o v a n e J a m e s t r o v ò c o s ì n e l l a m u s i c a u n a v i a d i s a l v e z z a . A s e t t e a n n i r e s t ò f o l g o r a t o d a u n a c o p e r t i n a d e l l e g g e n d a r i o j a z z i s t a J o h n C o l t r a n e : " M a m m a m i d i s s e : g u a r d a , è c o m e t u o p a d r e . I n q u e l l ' u o m o c o l s a x h o r i c o n o s c i u t o l a m i a s t o r i a " . A d o d i c i a n n i r i c e v e t t e i l s u o p r i m o s t r u m e n t o e n o n s e n e s e p a r ò p i ù . D a a u t o d i d a t t a , s c o p r ì i l j a z z a m e r i c a n o e l o m e s c o l ò c o n i l r i t m o v i s c e r a l e d e l l a s u a t e r r a : " H o i m p a r a t o s u o n a n d o p e r s t r a d a , t r a i r a g a z z i c h e c o m e m e c e r c a v a n o u n s u o n o p e r d i r e c h i e r a n o " . N e g l i a n n i S e s s a n t a , i n s i e m e a l l ' a m i c o M a r i o M u s e l l a , S e n e s e f o n d ò g l i S h o w m e n , u n a d e l l e p r i m e b a n d i t a l i a n e a r e i n t e r p r e t a r e i l s o u l e i l r h y t h m & b l u e s c o n e n e r g i a m e d i t e r r a n e a . L a l o r o v o c e c a l d a e r i b e l l e c o n q u i s t ò i l p u b b l i c o c o n " U n ' o r a s o l a t i v o r r e i " , m a l a r i v o l u z i o n e e r a s o l o a l l ' i n i z i o . N e l 1 9 7 4 f o n d ò N a p o l i C e n t r a l e , l a s u a c r e a t u r a p i ù c o m p i u t a , c r e a t a c o n i l b a t t e r i s t a F r a n c o D e l P r e t e . C o n l o r o p r e s e f o r m a u n ' i d e a c h e c a m b i ò p e r s e m p r e l a m u s i c a i t a l i a n a : f o n d e r e i l j a z z e l e t t r i c o c o n l a l i n g u a e l a r e a l t à n a p o l e t a n a , c a n t a r e l e i n g i u s t i z i e s o c i a l i c o n i l g r o o v e d i M i l e s D a v i s e l a r a b b i a d e l V e s u v i o . E r a i l s e m e d e l N e a p o l i t a n P o w e r , u n m o v i m e n t o c h e n e g l i a n n i S e t t a n t a e O t t a n t a d a r à a l m o n d o u n a N a p o l i d i v e r s a , i n t e r n a z i o n a l e e r a d i c a t a a l t e m p o s t e s s o . " C a m p a g n a " , " ' A g e n t e ' e B u c c i a n o " , " S i m m e i u t e e s i m m e v e n u t e " : c a n z o n i c h e r a c c o n t a n o b r a c c i a n t i , e m i g r a z i o n e , d i g n i t à e f a t i c a . N o n l i r i c h e d a s a l o t t o , m a v e r i m a n i f e s t i s o c i a l i i n d i a l e t t o . " L a n o s t r a m u s i c a e r a p o l i t i c a s e n z a v o l e r l o - s p i e g a v a S e n e s e - p e r c h é p a r l a v a d i c h i n o n a v e v a v o c e " . I l s a x d i J a m e s n o n i m i t a v a n e s s u n o . N é j a z z p u r o n é r o c k , m a u n a s i n t e s i n u o v a e c o r a g g i o s a , i m p a s t a t a d i f u n k e d o l o r e , s u d o r e e s p i r i t u a l i t à . N e i c o n c e r t i , l a s u a p r e s e n z a s c e n i c a e r a m a g n e t i c a : o c c h i c h i u s i , c o r p o p i e g a t o s u l l o s t r u m e n t o , o g n i n o t a u n c o l p o d i c u o r e . " J a m e s è s t a t o i l n o s t r o C o l t r a n e n a p o l e t a n o - d i r à E n z o A v i t a b i l e , a m i c o f r a t e r n o - . I n l u i c ' e r a l ' a n i m a d e l l a c i t t à , q u e l l a c h e r e s i s t e e c h e s o g n a " . E n o n è u n c a s o s e i s u o i a l b u m c o n i N a p o l i C e n t r a l e s o n o d i v e n t a t i p i e t r e m i l i a r i : " N a p o l i C e n t r a l e " ( 1 9 7 5 ) , " M a t t a n z a " ( 1 9 7 6 ) , " Q u a l c o s a c a n u ' m m o r e " ( 1 9 7 7 ) . L o n t a n i d a l l e m o d e , o r g o g l i o s a m e n t e i n d i p e n d e n t i , s u o n a v a n o c o m e n e s s u n a l t r o i n I t a l i a . S u l f i n i r e d e g l i a n n i S e t t a n t a , l ' i n c o n t r o d e c i s i v o : P i n o D a n i e l e , u n r a g a z z o p o c o p i ù c h e v e n t e n n e , b u s s ò a l l a p o r t a d e l s u o s t u d i o a M i a n o . N a c q u e u n s o d a l i z i o d e s t i n a t o a s e g n a r e u n ' e p o c a . S e n e s e s u o n ò n e i p r i m i d i s c h i d i P i n o e , c o n l u i , T u l l i o D e P i s c o p o , J o e A m o r u s o , R i n o Z u r z o l o e d E r n e s t o V i t o l o f o r m a r o n o l a l e g g e n d a r i a s u p e r b a n d c h e d i e d e v i t a a " V a i m o ' " e a l l a n u o v a m u s i c a n a p o l e t a n a . I n s i e m e c o s t r u i r o n o u n l i n g u a g g i o u n i c o : N a p o l i c h e d i a l o g a v a c o l j a z z , c o l b l u e s , c o l M e d i t e r r a n e o . " C o n P i n o e r a v a m o s u l l a s t e s s a o n d a - r a c c o n t a v a S e n e s e - . L u i s c r i v e v a , n o i d i p i n g e v a m o l a s u a t e l a c o n i n o s t r i s t r u m e n t i " . N e l l a s u a l u n g a c a r r i e r a J a m e s S e n e s e h a c o l l a b o r a t o c o n g i g a n t i i n t e r n a z i o n a l i c o m e G i l E v a n s , O r n e t t e C o l e m a n , A r t E n s e m b l e o f C h i c a g o , S t e v e T h o r n t o n , L e s t e r B o w i e , m a è r i m a s t o s e m p r e f e d e l e a l l a s u a c i t t à . " N o n h o m a i c e r c a t o l a c a r r i e r a f a c i l e - d i c e v a - . N a p o l i è l a m i a r a d i c e e l a m i a c o n d a n n a . D a q u i v e n g o , q u i v o g l i o r e s t a r e " . N e g l i a n n i D u e m i l a , m e n t r e m o l t i a r t i s t i d e l l a s u a g e n e r a z i o n e s i r i t i r a v a n o , S e n e s e c o n t i n u a v a a i n c i d e r e e a s u o n a r e d a l v i v o c o n l ' e n e r g i a d i u n v e n t e n n e . N e l 2 0 1 6 l ' a l b u m " ' O s a n g h e " g l i v a l s e l a T a r g a T e n c o c o m e m i g l i o r d i s c o i n d i a l e t t o . N e l 2 0 2 5 , a o t t a n t ' a n n i , h a p u b b l i c a t o " C h e s t n u n è ' a t e r r a m i a " : n o v e b r a n i c h e s o n o u n t e s t a m e n t o c i v i l e e m u s i c a l e . " L a m u s i c a è f e r n u t a - r a c c o n t a v a - i s e n t i m e n t i n o n c i s o n o p i ù . M a i o c o n t i n u o a s u o n a r e p e r c h i h a a n c o r a u n ' a n i m a " . J a m e s S e n e s e è s t a t o l ' a r c h i t e t t o s o n o r o d i u n m o v i m e n t o c h e h a c a m b i a t o p e r s e m p r e i l m o d o d i i n t e n d e r e l a m u s i c a i t a l i a n a . I l N e a p o l i t a n P o w e r n o n è s t a t o s o l o u n a c o r r e n t e a r t i s t i c a : è s t a t o u n r i s c a t t o c u l t u r a l e , u n ' u r g e n z a i d e n t i t a r i a , u n g r i d o c o l l e t t i v o . H a d a t o a l l a N a p o l i d e g l i a n n i S e t t a n t a - q u e l l a d e l l e p e r i f e r i e , d e l l a c r i s i , d e l l e d i s u g u a g l i a n z e - l a c o n s a p e v o l e z z a d i p o t e r p a r l a r e a l m o n d o c o n v o c e p r o p r i a . C o n l a s u a b a n d e c o n a r t i s t i c o m e P i n o D a n i e l e , E n z o A v i t a b i l e , T u l l i o D e P i s c o p o , L i n a S a s t r i , E u g e n i o B e n n a t o , S e n e s e h a c o n t r i b u i t o a c r e a r e u n l i n g u a g g i o c h e o g g i è p a r t e i n t e g r a n t e d e l l a s t o r i a d e l l a m u s i c a e u r o p e a : u n j a z z ' m e t i c c i o ' , m e d i t e r r a n e o e p o l i t i c o , i n c u i i l d i a l e t t o d i v e n t a r i t m o e r e s i s t e n z a . " N o n c i s o n o p a r o l e . C i a o M a e s t r o J a m e s . R i p o s a i n p a c e . G r a z i e p e r t u t t o q u e l l o c h e c i h a i i n s e g n a t o ! F a i b u o n v i a g g i o e s a l u t a m i a Z i o P i n o " . C o n q u e s t e p a r o l e e u n a f o t o c h e l i r i t r a e i n s i e m e , C l e m e n t i n o s u i s o c i a l r e n d e o m a g g i o a J a m e s S e n e s e . ( d i P a o l o M a r t i n i )