R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " G i o v a n i e l a v o r o d i g n i t o s o p e r l e A C L I d i R o m a n o n s o n o u n o s l o g a n , m a u n a d i r e z i o n e d i m a r c i a . U n b i n o m i o f o n d a m e n t a l e p e r i l p r e s e n t e e i l f u t u r o d e l P a e s e , p e r c h é s e n z a u n l a v o r o d i g n i t o s o n o n s i c o s t r u i s c e u n a f a m i g l i a , n o n s i p r o g e t t a n o p e r c o r s i d i v i t a s t a b i l i , n o n s i c o l t i v a q u e l l a s e r e n i t à c h e p e r m e t t e d i a f f r o n t a r e i l q u o t i d i a n o c o n f i d u c i a . P e r q u e s t o , p e r n o i , i l L a b o r D ì è u n v e r o e p r o p r i o l a b o r a t o r i o d i s p e r a n z a c h e m e t t e a l c e n t r o i v a l o r i d e l l a v o r o d i g n i t o s o , g l i o r i z z o n t i d i c a m b i a m e n t o e s t r u m e n t i c o n c r e t i , i d e a t o p e r r e s t i t u i r e f i d u c i a e i n d i c a r e c o o r d i n a t e c h i a r e a i g i o v a n i c h e d e s i d e r a n o c o m p r e n d e r e c o m e c o s t r u i r e i l p r o p r i o p e r c o r s o p r o f e s s i o n a l e " . È q u a n t o h a d i c h i a r a t o L i d i a B o r z ì , v i c e p r e s i d e n t e d e l e g a t a d e l l a A C L I d i R o m a e p r o v i n c i a , a p r e n d o q u e s t a m a t t i n a , p r e s s o l ’ A u d i t o r i o d e l l a T e c n i c a d e l l ’ E U R , l a I V e d i z i o n e d i L a b o r D ì , l a g i o r n a t a p r o m o s s a d a l l e A C L I d i R o m a c h e h a f a v o r i t o l ’ i n c o n t r o t r a 1 . 6 0 0 s t u d e n t i e i l m o n d o d e l l a v o r o , t r a c o m p e t e n z e , i m p r e s e e s f i d e d e l f u t u r o . " I n q u e s t a g i o r n a t a - h a a g g i u n t o B o r z ì - r a g a z z e e r a g a z z i p o s s o n o t o c c a r e c o n m a n o c i ò c h e s p e s s o r e s t a t e o r i a , v i v e n d o u n ’ e s p e r i e n z a c o n c r e t a c o s t r u i t a g r a z i e a u n g r a n d e l a v o r o d i r e t e c h e l i s o s t i e n e e n o n l i i m b r i g l i a e c h e c o i n v o l g e C h i e s a , I s t i t u z i o n i , I m p r e s e , S c u o l e e T e r z o S e t t o r e . T u t t i i n s i e m e d o b b i a m o i m p e g n a r c i p e r c o s t r u i r e u n a g r a n d e a l l e a n z a p e r i l l a v o r o d i g n i t o s o , a f f i n c h é i l l a v o r o n o n s i a p i ù s i n o n i m o d i i n c e r t e z z a , m a d i f u t u r o , a f f i n c h é o g n i p e r s o n a , p o s s a c r e s c e r e , p a r t e c i p a r e e c o n t r i b u i r e a l B e n e C o m u n e . U n l u o g o i n c u i i g i o v a n i , n o n s i l i m i t i n o a “ s o p r a v v i v e r e ” m a f i o r i r e a t t r a v e r s o l a p r o p r i a u m a n i t à , p r o f e s s i o n a l i t à e c o m p e t e n z e " . I l p e r c o r s o d e l l a g i o r n a t a h a a c c o m p a g n a t o l e c l a s s i d e l q u a r t o e q u i n t o a n n o d i o l t r e 2 0 i s t i t u t i s u p e r i o r i d i R o m a e p r o v i n c i a a t t r a v e r s o s e s s i o n i t e m a t i c h e , s i m u l a z i o n i d i c o l l o q u i o c o n r e c r u i t e r e m o m e n t i d i o r i e n t a m e n t o p e r s o n a l i z z a t o , c o n o l t r e 8 0 a p p u n t a m e n t i i n a g e n d a , 7 5 p o s t a z i o n i d e d i c a t e a i c o l l o q u i e c i r c a 5 0 r e a l t à i m p r e n d i t o r i a l i p r e s e n t i . L ’ i n c o n t r o t r a p r o f i l i e o p p o r t u n i t à è o t t i m i z z a t o d a u n a p i a t t a f o r m a d i g i t a l e d i m a t c h i n g , p e n s a t a p e r t r a s f o r m a r e l ’ o r i e n t a m e n t o i n e s p e r i e n z a c o n c r e t a . C ’ è s t a t a l a p a r t e c i p a z i o n e d e l l a R e g i o n e L a z i o c o n u n p u n t o i n f o r m a t i v o . L ' i n t e r v e n t o è s t a t o f i n a n z i a t o c o n i f o n d i e u r o p e i F S E + 2 0 2 1 - 2 0 2 7 . T r a i p a r t n e r c o i n v o l t i : P o s t e I t a l i a n e , E n i , I t a l o , A u t o g r i l l , W ü r t h . P r e s e n t i a n c h e A c e a , A n a n t a r a P a l a z z o N a i a d i , D e c a t h l o n , R a n d s t a d , L e r o y M e r l i n , E U R s p a e a l t r i b r a n d d e l t e r r i t o r i o e n a z i o n a l i . " A b b i a m o a v u t o a n c h e - c o n c l u d e B o r z ì - l a g r a d i t a s o r p r e s a d i u n m e s s a g g i o a r r i v a t o d a P a p a L e o n e X I V . L o r i n g r a z i a m o p e r l a v i c i n a n z a , i l s u o è s i c u r a m e n t e u n i n c o r a g g i a m e n t o a p r o s e g u i r e s u q u e s t a s t r a d a " . " P e n s o q u e s t a s i a u n ’ i n t e r e s s a n t e i n i z i a t i v a . H o v o l u t o d o n a r e a i r a g a z z i l a p a r o l a “ C o r a g g i o ” , d i e s p r i m e r e l e l o r o p o t e n z i a l i t à m a a n c h e d i a f f r o n t a r e p o t e n z i a l i d i f f i c o l t à e c a d u t e " , h a c o m m e n t a t o i l c a r d . R e i n a . M e n t r e i l s i n d a c o d i R o m a , R o b e r t o G u a l t i e r i h a d e t t o : " P a r l i a m o d i u n a p p u n t a m e n t o m o l t o u t i l e p e r i r a g a z z i . I l l a v o r o è u n t e m a f o n d a m e n t a l e e n o i l a v o r i a m o p e r r a f f o r z a r e l a c a p a c i t à d e l l a n o s t r a c i t t à d i o f f r i r e l a v o r o d i q u a l i t à , c r e a n d o o p p o r t u n i t à m a a n c h e a l z a n d o n e i l l i v e l l o " . L ’ a s s e s s o r e a l L a v o r o , S c u o l a , F o r m a z i o n e , R i c e r c a , M e r i t o e U r b a n i s t i c a d e l l a R e g i o n e L a z i o , G i u s e p p e S c h i b o n i , h a s o t t o l i n e a t o c o m e q u e s t a s i a " u n a g i o r n a t a i m p o r t a n t e , a l l a q u a l e l a R e g i o n e L a z i o p a r t e c i p a c o n p i a c e r e . D i q u e s t i g i o v a n i r i s a l t a l a l o r o f o r z a e l a l o r o p o t e n z a , n o n c h é l a v o l o n t à d i m e t t e r s i i n g i o c o p e r r a g g i u n g e r e i l o r o o b i e t t i v i " . I n f i n e , i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d i C o m m e r c i o d i R o m a , L o r e n z o T a g l i a v a n t i , h a i n v i t a t o i g i o v a n i a c e r c a r e " n o n i l l a v o r o p e r v i v e r e , m a u n o c h e p o s s a r e a l i z z a r v i , s e n z a d i m e n t i c a r e p e r ò c h e i l l a v o r o s e r v e a n c h e i n c o n t r a r l o e q u i n d i e s s e r e p r o n t i a c o g l i e r e s f i d e e o p p o r t u n i t à " .