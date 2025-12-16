R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - U n m e s s a g g i o d i d o l o r e t r a s f o r m a t o i n s p e r a n z a , u n ' e s p e r i e n z a p e r s o n a l e d i v e n u t a i m p e g n o c o l l e t t i v o . E ' s t a t o u n i n t e r v e n t o i n t e n s o e c a r i c o d i e m o z i o n e q u e l l o d i N a d i a A c c e t t i , f o n d a t r i c e e p r e s i d e n t e d i D o n n a D o n n a O n l u s , d u r a n t e l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a c a m p a g n a d i s e n s i b i l i z z a z i o n e , p r e v e n z i o n e e i n f o r m a z i o n e s u i d i s t u r b i a l i m e n t a r i ' G u s t i a m o i n s i e m e l a v i t a ' , o s p i t a t a p r e s s o l a s e d e d e l C o n s i g l i o r e g i o n a l e d e l L a z i o . " N o n c h i e d o p e r m e , m a p e r p o r t a r e i l v o s t r o a b b r a c c i o i s t i t u z i o n a l e " , h a a f f e r m a t o A c c e t t i , r i n g r a z i a n d o l e i s t i t u z i o n i e i r a p p r e s e n t a n t i p o l i t i c i p r e s e n t i . " S o n o e m o z i o n a t a p e r c h é t u t t i v o i a v e t e a c c o l t o q u e s t o g r i d o s o r d o , d i s p e r a t o m a a n c h e g i o i o s o d i a i u t o , p e r p o r t a r e u n s o r r i s o a c h i v i v e i l d o l o r e d e i d i s t u r b i a l i m e n t a r i " . U n r a c c o n t o p e r s o n a l e c h e s i i n t r e c c i a c o n l ' a z i o n e q u o t i d i a n a d e l l ' a s s o c i a z i o n e : " I o e r o u n a d i l o r o . H o s o f f e r t o 1 0 a n n i , e r o m o r t a e s o n o r i n a t a . N e l m i o c u o r e è e n t r a t a l a l u c e " , h a d e t t o A c c e t t i , s p i e g a n d o c o m e l ' e s p e r i e n z a d i r e t t a s i a d i v e n t a t a l a f o r z a m o t r i c e d e l s u o i m p e g n o n e l l e s c u o l e e a c c a n t o a l l e p e r s o n e p i ù f r a g i l i . " V i v e n d o n e l l e s c u o l e e a s c i u g a n d o l e l a c r i m e d e g l i a l t r i , s o q u a n t o è i m p o r t a n t e e s s e r e u n i t i : i o h o b u s s a t o e v o i a v e t e a p e r t o " . A c c e t t i h a q u i n d i s o t t o l i n e a t o i l v a l o r e s i m b o l i c o e c o n c r e t o d e l l a r e t e i s t i t u z i o n a l e c o s t r u i t a i n t o r n o a l l a c a m p a g n a , r i c o r d a n d o t r a l e i n i z i a t i v e l a r e a l i z z a z i o n e d e l c a l e n d a r i o 2 0 2 6 , c h e v e d r à i l c o n t r i b u t o d e i c a p i g r u p p o d i t u t t e l e f o r z e c o n s i l i a r i , a t e s t i m o n i a n z a d i u n i m p e g n o c o n d i v i s o e t r a s v e r s a l e . " I l L a z i o d e v e e s s e r e u n f a r o - h a c o n c l u s o - e o g g i s i m b o l i c a m e n t e p i a n t i a m o u n u l i v o , s e g n o d i v i t a , p a c e e f u t u r o , p e r d i r e a c h i s o f f r e c h e n o n è s o l o " .