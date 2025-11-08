F r o s i n o n e , 6 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - A B B l a n c i a s u l m e r c a t o i t a l i a n o i l n u o v o i n t e r r u t t o r e a p e r t o S a c e E m a x 3 , e v o l u z i o n e d e l l a s t o r i c a g a m m a d i i n t e r r u t t o r i i n d u s t r i a l i d i b a s s a t e n s i o n e A B B . F r u t t o d i u n a s i n e r g i a i n t e r n a z i o n a l e , i l p r o d o t t o i n n o v a t i v o p o r t a l a f i r m a d e l c e n t r o d i r i c e r c a d i B e r g a m o m a è n e l l o s t a b i l i m e n t o d i F r o s i n o n e c h e h a n n o a v u t o l u o g o i l s u o s v i l u p p o e l a s u a p r o d u z i o n e . S a c e E m a x 3 c o m b i n a v e r s a t i l i t à , a f f i d a b i l i t à e s i c u r e z z a , c a r a t t e r i s t i c h e p e n s a t e p e r l e e s i g e n z e d i i n f r a s t r u t t u r e c r i t i c h e e g r a n d i i m p i a n t i i n d u s t r i a l i . L ’ e v e n t o d i p r e s e n t a z i o n e o d i e r n o p r e s s o l o s t a b i l i m e n t o A B B d i F r o s i n o n e h a p r e v i s t o d i m o s t r a z i o n i t e c n i c h e , i n c o n t r i c o n g l i s p e c i a l i s t i d i p r o d o t t o e v i s i t e a l l a f a b b r i c a , e s e m p i o d i M a d e i n I t a l y d i q u a l i t à i n d i g i t a l i z z a z i o n e , a u t o m a z i o n e e s o s t e n i b i l i t à . I l n u o v o i n t e r r u t t o r e n a s c e p e r a f f r o n t a r e l e s f i d e d e l l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a e d e l l a c r e s c e n t e d i g i t a l i z z a z i o n e , g a r a n t e n d o c o n t i n u i t à d i s e r v i z i o i n c o n t e s t i a d a l t a i n t e n s i t à e n e r g e t i c a c o m e d a t a c e n t e r , o s p e d a l i , a e r o p o r t i e s i t i p r o d u t t i v i a l l ’ a v a n g u a r d i a , c o m e s o t t o l i n e a S a b i n a B e l l i , p r o d u c t m a r k e t i n g d i r e c t o r d i A B B E l e c t r i f i c a t i o n I t a l i a : “ S a c e E m a x 3 è u n v e r o e p r o p r i o s a l t o t e c n o l o g i c o p e r l a r e s i l i e n z a e n e r g e t i c a , s i a m o c e r t i c h e a i u t e r à i n o s t r i c l i e n t i a e s s e r e s e m p r e u n p a s s o a v a n t i r i s p e t t o a l l e n u o v e e s i g e n z e d i p o t e n z a , p r o t e g g e n d o i n f r a s t r u t t u r e c r i t i c h e e g a r a n t e n d o c o n t i n u i t à o p e r a t i v a ” . G r a z i e a i s e n s o r i d i m i s u r a a d a l t a p r e c i s i o n e , s e n s o r i d i m o n i t o r a g g i o d e l l e c o n d i z i o n i d e l l ’ i n t e r r u t t o r e e a l g o r i t m i d i a n a l i s i i n t e m p o r e a l e , ‘ l ’ i n t e r r u t t o r e i n t e l l i g e n t e ’ m o n i t o r a c o s t a n t e m e n t e c o n s u m i , s t a t o d e l s i s t e m a e c o n d i z i o n i a m b i e n t a l i , f o r n e n d o i n f o r m a z i o n i e i n d i c a z i o n i p e r a t t i v i t à d i m a n u t e n z i o n e m i r a t a . Q u e s t a i n t e l l i g e n z a i n t e g r a t a c o n s e n t e d i p a s s a r e d a u n a m a n u t e n z i o n e r e a t t i v a a u n a m a n u t e n z i o n e p r e d i t t i v a , r i d u c e n d o i r i s c h i d i f e r m o i m p i a n t o e m i g l i o r a n d o l a s i c u r e z z a o p e r a t i v a . L e t r e c a r a t t e r i s t i c h e f o n d a m e n t a l i d e l n u o v o i n t e r r u t t o r e d i A B B s o n o i n f a t t i “ l a v e r s a t i l i t à , l ' a f f i d a b i l i t à e l a s i c u r e z z a - a g g i u n g e B e l l i - E ’ v e r s a t i l e p e r c h è s i a d a t t a a d o g n i s i t u a z i o n e e a d o g n i n e c e s s i t à . L e d i m e n s i o n i e l a f o r m a r e s t a n o i n v a r i a t e r i s p e t t o a l s u o p r e d e c e s s o r e , d a n d o c o s ì l a p o s s i b i l i t à d i i n t e g r a r l o s e n z a m o d i f i c a r e g l i i m p i a n t i . L o s g a n c i a t o r e d i p r o t e z i o n e E k i p A w a r e , p o i , c o n s e n t e a g g i o r n a m e n t i s o f t w a r e e h a r d w a r e p e r a d a t t a r s i a l l e e s i g e n z e f u t u r e . L ' a f f i d a b i l i t à è g a r a n t i t a d a u n a s e n s o r i s t i c a m o l t o p r e c i s a , c h e p e r m e t t e d i v i s u a l i z z a r e i n t e m p o r e a l e i d a t i e n e r g e t i c i . Q u e s t i v e n g o n o p o i t r a s f o r m a t i i n i n f o r m a z i o n i , s u l l a b a s e d e l l e q u a l i s i p o s s o n o p r e n d e r e d e c i s i o n i i n m o d o m o l t o p i ù c o n s a p e v o l e . C i ò a i u t a a n c h e l a m a n u t e n z i o n e p r e d i t t i v a , c o n i n d u b b i v a n t a g g i i n t e r m i n i d i d i m i n u z i o n e d e g l i s p r e c h i e d e i c o s t i . R i s p e t t o a l m o d e l l o p r e c e d e n t e , i n t e m a d i s i c u r e z z a s i a g g i u n g e l a p r o t e z i o n e d a l l ' a r c o e l e t t r i c o e l a s i c u r e z z a i n f o r m a t i c a , e s s e n d o q u e s t o i l p r i m o i n t e r r u t t o r e a l m o n d o a d a v e r e i l l i v e l l o 2 d i c y b e r s e c u r i t y c e r t i f i c a t o ” . S a c e E m a x 3 è i n f a t t i i l p r i m o i n t e r r u t t o r e a p e r t o a l m o n d o a o t t e n e r e l a c e r t i f i c a z i o n e d i c y b e r s e c u r i t y I E C 6 2 4 4 3 - 4 - 2 S e c u r i t y L e v e l 2 . o s t a b i l i m e n t o A B B d i F r o s i n o n e , d o v e i l n u o v o i n t e r r u t t o r e a p e r t o S a c e E m a x 3 v i e n e r e a l i z z a t o , è u n o d e i p o l i p r o d u t t i v i p i ù a v a n z a t i a l m o n d o p e r g l i i n t e r r u t t o r i i n d u s t r i a l i d i b a s s a t e n s i o n e . R i c o n o s c i u t o c o m e f a b b r i c a L i g h t h o u s e d a l M i n i s t e r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y n e l l ’ a m b i t o d e l p i a n o I n d u s t r i a 4 . 0 , i l s i t o è u n c e n t r o d i e c c e l l e n z a g l o b a l e p e r l a S m a r t P o w e r D i v i s i o n d i A B B . “ L o s t a b i l i m e n t o A B B d i F r o s i n o n e n o n è s o l t a n t o u n o s t a b i l i m e n t o c h e p r o d u c e p r o d o t t i p e r i l m o n d o d e l l ' e l e t t r i f i c a z i o n e p e r i n o s t r i c l i e n t i , m a è a n c h e u n c e n t r o d i e c c e l l e n z a - s p i e g a A l e s s a n d r o R o v a r d i , d i r e t t o r e d e l l o s t a b i l i m e n t o A B B d i F r o s i n o n e - P a r l i a m o d i u n a f a b b r i c a c h e m e t t e a s e r v i z i o d e l n o s t r o t e a m d i s v i l u p p o c o m p e t e n z e , l i n e e d i p r o d u z i o n e e u n a c a t e n a d i f o r n i t u r a , c h e , t u t t e i n s i e m e , a s s i c u r a n o u n s u c c e s s o m o l t o r a p i d o e s e m p r e d i q u a l i t à ” . “ I l p r o d o t t o A B B S a c e E m a x 3 è u n o g g e t t o a l t a m e n t e i n n o v a t i v o - p r o s e g u e R o v a r d i - p r o n t o a r i s p o n d e r e a q u e l l e c h e s o n o l e s f i d e g l o b a l i n e l c a m p o d e l l ' e l e t t r i f i c a z i o n e d a q u i a i p r o s s i m i a n n i . L ' i n n o v a z i o n e è s e m p r e s t a t o u n o d e i n o s t r i p i l a s t r i : n o n c i f e r m i a m o m a i d i f r o n t e a u n a s f i d a , c o g l i a m o o g n i o p p o r t u n i t à c o n t i n u a n d o a m i g l i o r a r e a d i n v e s t i r e . L ' i n n o v a z i o n e è c r u c i a l e n o n s o l t a n t o n e l p r o d o t t o m a a n c h e s u l l e l i n e e d i p r o d u z i o n e . A t t r a v e r s o g l i i n c e n t i v i d i c u i a b b i a m o b e n e f i c i a t o p e r i l p r o g r a m m a L i g h t h o u s e , d i c u i s i a m o u n o d e g l i s t a b i l i m e n t i c h i a v e i n A B B i n s i e m e a D a l m i n e e S a n t a P a l o m b a , s t i a m o c o m i n c i a n d o a n c h e a s p e r i m e n t a r e l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s u l l e n o s t r e l i n e e ” . C o n u n a s u p e r f i c i e d i q u a s i 5 0 . 0 0 0 m e t r i q u a d r a t i d e d i c a t i a l l e u n i t à o p e r a t i v e , l o s t a b i l i m e n t o A B B d i F r o s i n o n e o s p i t a 1 5 l i n e e d i p r o d u z i o n e a v a n z a t e , o l t r e 2 7 0 s t a z i o n i a u t o m a t i c h e e 6 0 r o b o t , i n t e g r a t i i n p r o c e s s i d i s m a r t l o g i s t i c s e a u t o m a z i o n e d i u l t i m a g e n e r a z i o n e . O g n i a n n o , l o s t a b i l i m e n t o p r o d u c e q u a s i 4 m i l i o n i d i i n t e r r u t t o r i , d e s t i n a t i a o l t r e 1 0 0 P a e s i . I l s i t o , d i c h i a r a t o A B B M i s s i o n t o Z e r o T M n e l 2 0 2 3 , è a l i m e n t a t o a l 1 0 0 % d a e l e t t r i c i t à d a f o n t i c e r t i f i c a t e d i e n e r g i a r i n n o v a b i l e e d i s p o n e d i u n i m p i a n t o f o t o v o l t a i c o ( r e a l i z z a t o n e l l ’ a m b i t o d i u n a c c o r d o P o w e r P u r c h a s e A g r e e m e n t - P P A ) d a l l a p o t e n z a d i 1 . 6 M W p ; i n o l t r e è s t a t o i l p r i m o s i t o A B B a l m o n d o a d o t t e n e r e l a c e r t i f i c a z i o n e U L 2 7 9 9 A Z e r o W a s t e t o L a n d f i l l c o n i l r a t i n g “ p l a t i n u m ” . Q u e s t i r i s u l t a t i t e s t i m o n i a n o c o m e F r o s i n o n e n o n s i a s o l o u n l u o g o d i p r o d u z i o n e , m a u n v e r o i n c u b a t o r e d i i n n o v a z i o n e , s o s t e n i b i l i t à e q u a l i t à , c a p a c e d i p o r t a r e n e l m o n d o s o l u z i o n i t e c n o l o g i c h e c h e r i s p o n d o n o a l l e e s i g e n z e p i ù c o m p l e s s e d e l l ’ e l e t t r i f i c a z i o n e m o d e r n a .