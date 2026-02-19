M i l a n o , 1 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - I l t e l e r i s c a l d a m e n t o d i B r e s c i a s i c o n f e r m a u n m o d e l l o d i t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a . A 2 a h a r i c e v u t o i e r i i l ' C e r t i f i c a t o d i m e r i t o ' a i G l o b a l D i s t r i c t E n e r g y C l i m a t e A w a r d s d i W a s h i n g t o n p e r i l p e r c o r s o d i d e c a r b o n i z z a z i o n e d e l s i s t e m a c i t t a d i n o , r i c o n o s c i u t o c o m e u n o d e i p i ù a v a n z a t i a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e p e r i n n o v a z i o n e , c i r c o l a r i t à e c a p a c i t à d i i n t e g r a r e m o l t e p l i c i f o n t i d i c a l o r e r i n n o v a b i l e e d i r e c u p e r o . I l p r e m i o c o r o n a u n p e r c o r s o a v v i a t o c o n g r a n d e v i s i o n e g i à n e g l i a n n i S e t t a n t a , q u a n d o B r e s c i a r e a l i z z ò l a p r i m a r e t e d i t e l e r i s c a l d a m e n t o i n I t a l i a . N e g l i u l t i m i d i e c i a n n i q u e s t o s i s t e m a è s t a t o p r o f o n d a m e n t e t r a s f o r m a t o g r a z i e a u n p i a n o d i i n v e s t i m e n t i c h e h a c o n s e n t i t o d i a n t i c i p a r e d i c i n q u e a n n i r i s p e t t o a l l a n o r m a t i v a l ’ u s c i t a d a l c a r b o n e , r i d u r r e d r a s t i c a m e n t e l e e m i s s i o n i e a u m e n t a r e i n m o d o s t r u t t u r a l e i l c o n t r i b u t o d e l l e f o n t i n o n f o s s i l i : o g g i l ’ 8 3 % d e l c a l o r e i m m e s s o i n r e t e p r o v i e n e i n f a t t i d a e n e r g i e r i n n o v a b i l i o d a r e c u p e r o “ P e r o l t r e c i n q u a n t ’ a n n i - h a c o m m e n t a t o L u c a R i g o n i , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i A 2 a C a l o r e e S e r v i z i - a b b i a m o l a v o r a t o p e r c o s t r u i r e u n s i s t e m a e n e r g e t i c o s o l i d o , i n n o v a t i v o e s o s t e n i b i l e p e r l a c i t t à d i B r e s c i a . Q u e s t o r i c o n o s c i m e n t o i n t e r n a z i o n a l e c o n f e r m a l a v a l i d i t à d e l p e r c o r s o i n t r a p r e s o e c i i n c o r a g g i a a c o n t i n u a r e a i n t e g r a r e n u o v e f o n t i r i n n o v a b i l i e d i r e c u p e r o , c o m e i l c a l o r e d a i d a t a c e n t e r , p e r c o n t r i b u i r e a l f u t u r o d e c a r b o n i z z a t o d e l l a c i t t à ” . B r e s c i a s i c o n f e r m a m o d e l l o d i e c o n o m i a c i r c o l a r e . I l s i s t e m a b r e s c i a n o s i f o n d a i n f a t t i s u u n a c o m b i n a z i o n e u n i c a d i f o n t i d i c a l o r e : i l t e r m o u t i l i z z a t o r e , c h e t r a s f o r m a i r i f i u t i i n e n e r g i a e , c o n i l s i s t e m a d i t r a t t a m e n t o a v v i a t o n e l 2 0 2 4 , r e c u p e r a c a l o r e a n c h e d a i p r o p r i f u m i ; i g r a n d i a c c u m u l i t e r m i c i ; i l r e c u p e r o d i e n e r g i a t e r m i c a a l t r i m e n t i d i s p e r s a d a l l e a c c i a i e r i e O r i M a r t i n e A l f a A c c i a i . I r i s u l t a t i a m b i e n t a l i d i q u e s t a s t r a t e g i a s o n o r i l e v a n t i : r i s p e t t o a l 2 0 1 6 , l e e m i s s i o n i d i C O 2 s i s o n o r i d o t t e d e l 7 3 % , q u e l l e d i o s s i d i d i a z o t o d e l 9 2 % e q u e l l e d i b i o s s i d o d i z o l f o s o n o s t a t e a z z e r a t e , f a c e n d o d e l t e l e r i s c a l d a m e n t o u n o d e i p i l a s t r i d e l l a p o l i t i c a c l i m a t i c a d e l l a c i t t à d i B r e s c i a . I l r i c o n o s c i m e n t o i n t e r n a z i o n a l e t i e n e c o n t o a n c h e d e l l e n u o v e f r o n t i e r e g i à a v v i a t e d a A 2 a , a p a r t i r e d a l r e c u p e r o d i c a l o r e d a i d a t a c e n t e r . N e l g i u g n o s c o r s o è s t a t o i n f a t t i i n a u g u r a t o p r e s s o l a c e n t r a l e L a m a r m o r a i l p r o g e t t o p i l o t a s v i l u p p a t o c o n i l p a r t n e r t e c n o l o g i c o f r a n c e s e Q a r n o t : g r a z i e a l r a f f r e d d a m e n t o a l i q u i d o d e i s e r v e r , i l s i s t e m a s a r à i n g r a d o , a r e g i m e , d i f o r n i r e c a l o r e a 1 . 3 5 0 a p p a r t a m e n t i . Q u e s t a s t r a t e g i a r i f l e t t e i l p o s i z i o n a m e n t o u n i c o d i A 2 a l u n g o l ’ i n t e r a c a t e n a d e l v a l o r e d e i d a t a c e n t e r . I l G r u p p o o p e r a i n L o m b a r d i a , l ’ a r e a d e s t i n a t a a c o n c e n t r a r e l a q u o t a p i ù r i l e v a n t e d e i n u o v i i n s e d i a m e n t i d i d a t a c e n t e r i n I t a l i a , g e s t i s c e l e r e t i e l e t t r i c h e d i M i l a n o e B r e s c i a – t e r r i t o r i c h i a v e p e r l o s v i l u p p o d i q u e s t e i n f r a s t r u t t u r e – f o r n i s c e e n e r g i a e l e t t r i c a , r e c u p e r a i l c a l o r e p e r i l t e l e r i s c a l d a m e n t o e , c o n i l P i a n o I n d u s t r i a l e , h a s c e l t o d i d i v e n t a r e a n c h e s v i l u p p a t o r e d i r e t t o d i d a t a c e n t e r . U n p r e s i d i o i n t e g r a t o c h e c o n s e n t e a d A 2 a d i t r a s f o r m a r e u n a d e l l e i n f r a s t r u t t u r e p i ù e n e r g i v o r e d e l l ’ e c o n o m i a d i g i t a l e i n u n a l l e a t o d e l l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a .