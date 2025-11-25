( A d n k r o n o s ) - O g g i , 2 5 n o v e m b r e , è l a G i o r n a t a i n t e r n a z i o n a l e p e r l ’ e l i m i n a z i o n e d e l l a v i o l e n z a c o n t r o l e d o n n e . I s t i t u i t a d a l l ' ’ A s s e m b l e a g e n e r a l e d e l l e N a z i o n i U n i t e n e l 1 9 9 9 a t t r a v e r s o l a r i s o l u z i o n e 5 4 / 1 3 4 , l a s c e l t a d i q u e s t a d a t a è l e g a t a a l l a c o m m e m o r a z i o n e d e l l e v i t e e d e l l ’ a t t i v i s m o d e l l e s o r e l l e M i r a b a l - P a t r i a , M a r i a T e r e s a e M i n e r v a - c h e h a n n o l o t t a t o c o n t r o l a d i t t a t u r a d e l g e n e r a l e R a f a e l T r u j i l o n e l l a R e p u b b l i c a D o m i n i c a n a d u r a n t e g l i a n n i ’ 4 0 e ’ 5 0 : c o n s i d e r a t e r i v o l u z i o n a r i e , v e n n e r o t o r t u r a t e e u c c i s e . " I n o g n i a m b i t o d e l l a v i t a s o c i a l e e p r i v a t a , n e l l e c a s e , n e i l u o g h i d i l a v o r o e n e g l i s p a z i u r b a n i , i l p r i n c i p i o d e l l a p a r i t à t a r d a a d a f f e r m a r s i , l i m i t a n d o l ’ a u t o n o m i a f e m m i n i l e , c o m p r o m e t t e n d o l a s i c u r e z z a d e l l e d o n n e , i m p o v e r e n d o i l p r o g r e s s o d e l l a s o c i e t à . I t e a t r i d i c o n f l i t t o a r m a t o , d o v e l a v i o l e n z a c o n t r o l e d o n n e v i e n e u t i l i z z a t a c o m e s t r u m e n t o d i i n t i m i d a z i o n e e o p p r e s s i o n e , n e s o n o d r a m m a t i c o e s e m p i o " . L o d i c h i a r a i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a S e r g i o M a t t a r e l l a . " O g g i a s s i s t i a m o a l d i l a g a r e d i f o r m e d i v i o l e n z a c o n s e n t i t e d a l l a d i m e n s i o n e d i g i t a l e , a m p l i f i c a t e d a l l e d i n a m i c h e d e i s o c i a l n e t w o r k , c o n e f f e t t i t u t t ’ a l t r o c h e v i r t u a l i : u m i l i a z i o n i , r i c a t t i , c o e r c i z i o n i c h e p o r t a n o , n e i c a s i p i ù g r a v i , a d a g g r e s s i o n i f i s i c h e e f e m m i n i c i d i . A b u s i c h e l a s c i a n o c i c a t r i c i p r o f o n d e n e l c o r p o e n e l l a m e n t e - p r o s e g u e i l c a p o d e l l o S t a t o - . I n q u e s t o c o n t e s t o , a f f a t t o i n d i f f e r e n t e è l ’ u s o d e l l i n g u a g g i o q u a n d o a l i m e n t a s t e r e o t i p i , p r e t e n d e d i g i u s t i f i c a r e r e l a z i o n i d i d o m i n i o e c o m p o r t a m e n t i i n a c c e t t a b i l i . P a r i t à s i g n i f i c a , p r i m a d i t u t t o , e d u c a z i o n e a l l i n g u a g g i o d e l r i s p e t t o " . " I n q u e s t i a n n i , a b b i a m o v a r a t o l e g g i m o l t o s i g n i f i c a t i v e , i n a s p r i t o l e p e n e e r a f f o r z a t o g l i s t r u m e n t i a d i s p o s i z i o n e , c o m e i l “ c o d i c e r o s s o ” e l e m i s u r e d i p r e v e n z i o n e . A b b i a m o r a d d o p p i a t o i f o n d i p e r i c e n t r i a n t i v i o l e n z a e l e c a s e r i f u g i o , p o t e n z i a t o e r e s o s t r u t t u r a l e i l r e d d i t o d i l i b e r t à , p r o m o s s o i l n u m e r o 1 5 2 2 , p o r t a t o a v a n t i i n n o v a t i v e a t t i v i t à d i e d u c a z i o n e e s e n s i b i l i z z a z i o n e . S o n o p a s s i a v a n t i c o n c r e t i , m a n o n c i f e r m i a m o q u i . D o b b i a m o c o n t i n u a r e a f a r e , o g n i g i o r n o , m o l t o d i p i ù " , a g g i u n g e l a p r e m i e r . O g n i g i o r n o i n I t a l i a 8 5 d o n n e s o n o v i t t i m e d i r e a t o , d a i m a l t r a t t a m e n t i i n f a m i g l i a , a l l a v i o l e n z a s e s s u a l e a l l o s t a l k i n g . N e l 2 0 2 2 s i s o n o v e r i f i c a t i 1 0 6 f e m m i n i c i d i ( d a t o è i n l i n e a c o n q u a n t o r i l e v a t o n e g l i u l t i m i t r e a n n i ) : d i q u e s t e 6 1 s o n o s t a t e u c c i s e d a u n p a r t n e r o u n e x p a r t n e r , t u t t i d i s e s s o m a s c h i l e ( d a t i I s t a t ) . E ' " v i o l e n z a c o n t r o l e d o n n e " o g n i a t t o d i v i o l e n z a f o n d a t a s u l g e n e r e c h e p r o v o c h i u n d a n n o o u n a s o f f e r e n z a f i s i c a , s e s s u a l e o p s i c o l o g i c a p e r l e d o n n e , i n c l u s e l e m i n a c c e , l a c o e r c i z i o n e o l a p r i v a z i o n e a r b i t r a r i a d e l l a l i b e r t à : c o s ì r e c i t a l ' a r t i c o l o 1 d e l l a d i c h i a r a z i o n e O n u s u l l ’ e l i m i n a z i o n e d e l l a v i o l e n z a c o n t r o l e d o n n e . C o n l ' e s p r e s s i o n e v i o l e n z a d i g e n e r e s i i n d i c a n o t u t t e q u e l l e f o r m e d i v i o l e n z a d a q u e l l a p s i c o l o g i c a e f i s i c a a q u e l l a s e s s u a l e , d a g l i a t t i p e r s e c u t o r i d e l c o s i d d e t t o s t a l k i n g a l l o s t u p r o , f i n o a l f e m m i n i c i d i o , c h e r i g u a r d a n o u n v a s t o n u m e r o d i p e r s o n e d i s c r i m i n a t e i n b a s e a l s e s s o s i l e g g e s u l s i t o d e l m i n i s t e r o d e l l ' I n t e r n o . L a n o r m a t i v a c o n t r o l a v i o l e n z a d i g e n e r e p e r s e g u e t r e o b i e t t i v i p r i n c i p a l i : p r e v e n i r e i r e a t i , p u n i r e i c o l p e v o l i , p r o t e g g e r e l e v i t t i m e . C o n l ' i n t r o d u z i o n e n e l 2 0 0 9 d e l r e a t o d i a t t i p e r s e c u t o r i - s t a l k i n g , c h e s i c o n f i g u r a n o i n o g n i a t t e g g i a m e n t o v i o l e n t o e p e r s e c u t o r i o e c h e c o s t r i n g o n o l a v i t t i m a a c a m b i a r e l a p r o p r i a c o n d o t t a d i v i t a , f i n o a l l a l e g g e s u l l e ' D i s p o s i z i o n i u r g e n t i i n m a t e r i a d i s i c u r e z z a e p e r i l c o n t r a s t o d e l l a v i o l e n z a d i g e n e r e ' , r i s u l t a n o i n f a t t i r a f f o r z a t i l a t u t e l a g i u d i z i a r i a e i l s o s t e g n o a l l e v i t t i m e , u n a s e r i e d i a g g r a v a n t i e l a p o s s i b i l i t à d i p e r m e s s i d i s o g g i o r n o p e r m o t i v i u m a n i t a r i p e r l e v i t t i m e s t r a n i e r e d i v i o l e n z a . L a n o r m a t i v a i n I t a l i a , a g g i o r n a t a c o n l a l e g g e n . 6 9 / 2 0 1 9 i n m a t e r i a d i t u t e l a d e l l e v i t t i m e d i v i o l e n z a d o m e s t i c a e d i g e n e r e , r i e n t r a i n t e r a m e n t e n e l q u a d r o d e l i n e a t o d a l l a C o n v e n z i o n e d i I s t a n b u l ( 2 0 1 1 ) , p r i m o s t r u m e n t o i n t e r n a z i o n a l e g i u r i d i c a m e n t e v i n c o l a n t e ' s u l l a p r e v e n z i o n e e l a l o t t a a l l a v i o l e n z a c o n t r o l e d o n n e e l a v i o l e n z a d o m e s t i c a ' . L ' e l e m e n t o p r i n c i p a l e d i n o v i t à d e l l a C o n v e n z i o n e è i l r i c o n o s c i m e n t o d e l l a v i o l e n z a s u l l e d o n n e c o m e f o r m a d i v i o l a z i o n e d e i d i r i t t i u m a n i e d i d i s c r i m i n a z i o n e . E s s a p r e v e d e a n c h e l a p r o t e z i o n e d e i b a m b i n i t e s t i m o n i d i v i o l e n z a d o m e s t i c a e r i c h i e d e , t r a l e a l t r e c o s e , l a p e n a l i z z a z i o n e d e l l e m u t i l a z i o n i g e n i t a l i f e m m i n i l i . A l u g l i o s c o r s o l a l e g g e c h e i n t r o d u c e i l r e a t o d i f e m m i n i c i d i o h a o t t e n u t o i l v i a l i b e r a i n S e n a t o e a p p r o d e r à i n A u l a a M o n t e c i t o r i o p r o p r i o o g g i , m a r t e d ì 2 5 n o v e m b r e 2 0 2 5 , p e r l ’ a p p r o v a z i o n e d e f i n i t i v a . I l t e s t o , c o m p o s t o d a q u a t t o r d i c i a r t i c o l i , p r e v e d e d i i n t r o d u r r e n e l C o d i c e p e n a l e l ’ a r t i c o l o 5 7 7 - b i s p e r i n q u a d r a r e i l f e m m i n i c i d i o c o m e r e a t o a u t o n o m o e n o n c o m e u n a f o r m a d i o m i c i d i o c o m u n e , r e g o l a t o d a l l ’ a r t i c o l o 5 7 5 . L a l e g g e r e c a u n a f a t t i s p e c i e s p e c i f i c a d i o m i c i d i o , v o l t a a s a n z i o n a r e c o n l a p e n a d e l l ’ e r g a s t o l o c h i u n q u e c a g i o n i l a m o r t e d i u n a d o n n a , c o m m e t t e n d o i l f a t t o c o n a t t i d i d i s c r i m i n a z i o n e o d i o d i o v e r s o l a v i t t i m a i n q u a n t o d o n n a , o v v e r o q u a l o r a i l f a t t o d i r e a t o s i a v o l t o a r e p r i m e r e l ’ e s e r c i z i o d e i d i r i t t i , d e l l e l i b e r t à o v v e r o d e l l a p e r s o n a l i t à d e l l a d o n n a . I n t a n t o , c o n 2 2 7 v o t i a f a v o r e l a C a m e r a h a a p p r o v a t o a l l ' u n a n i m i t à l a l e g g e c h e m o d i f i c a i l d e l i t t o d i v i o l e n z a s e s s u a l e , i n t r o d u c e n d o l a n o z i o n e d i ' c o n s e n s o l i b e r o e a t t u a l e ' a d a t t i s e s s u a l i , i n l i n e a c o n l e s t a t u i z i o n i d e l l a C o n v e n z i o n e d i I s t a n b u l . I l c o n s e n s o d i v e n t a c o s ì l ' u n i c o e l e m e n t o n e c e s s a r i o a q u a l i f i c a r e l a f a t t i s p e c i e : q u a l u n q u e a t t o s e s s u a l e c h e v e n g a p o s t o i n e s s e r e s e n z a c h e v i s i a i l c o n s e n s o l i b e r o e a t t u a l e d e l l a p e r s o n a c o i n v o l t a i n t e g r a p e r t a n t o i l d e l i t t o d i v i o l e n z a s e s s u a l e . I l t e s t o d e v e p a s s a r e o r a a l l ' e s a m e d e l S e n a t o . A r a f f o r z a r e i l q u a d r o n o r m a t i v o c o n t r o l a v i o l e n z a d i g e n e r e h a n n o c o n t r i b u i t o , i n a n n i r e c e n t i , a l t r e r i f o r m e a c o m i n c i a r e d a l c o s i d d e t t o C o d i c e r o s s o d e l 2 0 1 9 . L a l e g g e h a i n t r o d o t t o u n a c o r s i a p r e f e r e n z i a l e p e r c a s i d i v i o l e n z a e l ’ o b b l i g o p e r i l p u b b l i c o m i n i s t e r o d i a s c o l t a r e l e v i t t i m e e n t r o t r e g i o r n i . ‘ S i g n a l f o r H e l p ’ è l a r i c h i e s t a d i a i u t o t r a m i t e i l g e s t o c o n u n a s o l a m a n o p e r c o m u n i c a r e i l b i s o g n o d i s u p p o r t o , s o p r a t t u t t o i n s i t u a z i o n i d i v i o l e n z a o a b u s o d o m e s t i c o . I d e a t o d a l l a C a n a d i a n W o m e n ’ s F o u n d a t i o n p e r a i u t a r e c o l o r o c h e s u b i s c o n o v i o l e n z a d i g e n e r e , i l s e g n a l e v i e n e e s e g u i t o t e n e n d o l a m a n o s o l l e v a t a c o n i l p o l l i c e i n f i l a t o n e l p a l m o , q u i n d i p i e g a n d o l e d i t a v e r s o i l b a s s o , i n t r a p p o l a n d o s i m b o l i c a m e n t e i l p o l l i c e t r a l e d i t a . È s t a t o i n t e n z i o n a l m e n t e p r o g e t t a t o c o m e u n u n i c o m o v i m e n t o c o n t i n u o d e l l a m a n o , p i u t t o s t o c h e c o m e u n s e g n o m a n t e n u t o i n u n a p o s i z i o n e , c h e p o t r e b b e e s s e r e r e s o f a c i l m e n t e v i s i b i l e .