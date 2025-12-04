CIVITAVECCHIA – Sabato notte volano sedie a piazza Leandra, in un violento scontro tra giovani civitavecchiesi e ragazzi egiziani. Momenti di panico, immortalati con un cellulare e divulgati sui social nelle ore successive.

Poco dopo la zuffa di piazza Leandra, qualcuno forza la saracinesca di un barber-shop in via Terme di Traiano, gestito da un egiziano e dà fuoco al locale. Sul posto è stato trovato un innesco.

A distanza di alcuni giorni, due auto in sosta a corso Centocelle vanno a fuoco, con danni notevoli anche per un orafo e per la pavimentazione stradale. Forte esplosione nella notte e fiamme alte che richiamano alla mente il recente periodo caratterizzato da ritorsioni e incendi legati al mondo dello spaccio.