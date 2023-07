MOTALTO DI CASTRO – Le notizie di malori e morti sul lavoro a causa delle alte temperature si susseguono e diventano un dato allarmante. La notizia nei giorni scorsi, risalente allo scorso giovedì, di un altro decesso di un bracciante agricolo nel viterbese, a Montalto di Castro, apre una riflessione.

La consigliera regionale Alessandra Zeppieri, capogruppo Polo Progressista, chiede al presidente Rocca l'attivazione di un piano.

«Molte le categorie di lavoratori e lavoratrici che in svariati settori sono esposti al pericolo di conseguenze fisiche per l’eccezionale caldo di questi giorni - afferma la Zeppieri – Ho provveduto ad inviare una nota urgente al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, per richiedere l’attivazione di un piano di Pronto Intervento e di emergenza promosso e coordinato dalla Regione Lazio in collaborazione con Asl e Inail con un numero verde dedicato; l’introduzione di una Cigd speciale con causale “eventi metereologici straordinari” e “rischio climatico”; la convocazione urgente dei sindacati e l’impegno in accordo con Anci di rivedere le clausole degli appalti pubblici per rendere possibili tutte le misure di prevenzione di rischio termico che comprendano anche la sospensione dei lavori. È necessario prendere coscienza che occorrono tutele aggiuntive e urgenti per i lavoratori e le lavoratrici di tutti i settori per preservarli dagli innegabili cambiamenti climatici».