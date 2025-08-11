Il Comune di Viterbo cambia strategia nella disinfestazione delle zanzare: non più in notturna, ma non altro metodo e di giorno. Le operazioni che sarebbero dovute partire oggi sera, inizieranno invece domani mattina dalle 9.

Le novità sono state comunicate ieri da Palazzo dei Priori.

“La cronaca regionale, anche di queste ultime ore, con il nuovo caso di morte per il virus collegato alla zanzare – senza cedere a dannosi allarmismi – spinge ad adottare ogni azione di buon senso e sanitariamente corretta per ridurre il più possibile, ogni rischio per la nostra comunità” scrive in una nota il Comune.

L’amministrazione comunale, pertanto, a seguito di ulteriori valutazioni tecniche con gli enti sanitari competenti, ha comunicato che “l’intervento di disinfestazione adulticida contro le zanzare previsto in notturna, che sarebbe dovuto partire questa notte, verrà sostituito con un trattamento larvicida”, da effettuare a partire dalla giornata di domani alle 9.

“La nuova tipologia di trattamento larvicida - spiega il Comune - agisce alla fonte, bloccando lo sviluppo delle larve prima che diventino zanzare adulte. È più duraturo e riduce la necessità di interventi successivi. È un trattamento diverso rispetto a quello ipotizzato nei giorni scorsi, non ha controindicazioni, se non per gli animali acquatici, le cui vasche delle aree pubbliche non verranno interessate dal trattamento”.

Palazzo dei Priori specifica che si tratta di “una tipologia di prodotto diverso, che intacca l’ormone della crescita e lo sviluppo della zanzara”.

Il prodotto viene applicato direttamente in loco su caditoie, tombini e ristagni d’acqua pubblici, dove le zanzare depongono le uova. I larvicidi autorizzati sono sicuri per persone, animali e piante.

“I cittadini - prosegue ancora la nota del Comune - pur non dovendo più seguire i comportamenti e le avvertenze indicate per la precedente tipologia di intervento sono sempre invitati a collaborare per debellare il più possibile le zanzare, eliminando i ristagni d’acqua soprattutto nei sottovasi, nei secchi, negli innaffiatoi e nelle grondaie; pulire regolarmente cortili e giardini da contenitori inutilizzati che possano riempirsi d’acqua; coprire bidoni e cisterne con coperchi ben chiusi o reti a maglia fine”.

L’intervento dunque sarà svolto per conto del Comune dalla ditta Biosystem a partire da domani e interesserà l’intero territorio comunale (frazioni incluse). “La tipologia d’intervento, come già ribadito - conclude il Comune - non necessita che i cittadini adottino particolari avvertenze”.