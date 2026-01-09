CERVETERI – Spaccio di droga: due persone in manette. Si tratta di un 40enne italiano e di una donna di origine bulgara di 57 anni, entrambi ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare l’uomo è stato sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina a un giovane del posto, circostanza che ha fatto scattare l’immediato intervento dei carabinieri della stazione locale di Ladispoli. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire 188 grammi di cocaina, 23 grammi di hashish, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e tre proiettili calibro 9, elementi che hanno restituito un quadro inequivocabile di un’attività di spaccio strutturata. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. Nel medesimo contesto operativo, i controlli sono stati estesi anche a una donna fermata nei pressi della propria abitazione, a bordo della propria autovettura. Le perquisizioni veicolare e domiciliare hanno consentito di rinvenire 4,5 chili di marijuana e 2 grammi di cocaina, custoditi all’interno di un borsone, mentre ulteriori accertamenti hanno portato al recupero di altri 4 chili di marijuana, accuratamente occultati in un fosso di terreno adiacente all’abitazione, a dimostrazione di un sistema di occultamento finalizzato a eludere i controlli. Tutta la sostanza stupefacente rinvenuta è stata sottoposta a sequestro e debitamente custodita.