VITERBO - Il Dipartimento Turismo di Fratelli d’Italia Viterbo accoglie con soddisfazione il lancio della nuova campagna nazionale “Welcome to Meraviglia” promossa dal ministero del Turismo, che vede ancora una volta la Tuscia protagonista nella valorizzazione dei territori italiani meno conosciuti.

La campagna, attiva nelle principali stazioni ferroviarie del Paese e caratterizzata dalla presenza della Venere di Botticelli in versione contemporanea, punta a promuovere borghi, isole minori e aree interne attraverso un racconto autentico e consapevole del patrimonio culturale e paesaggistico nazionale. Con un potenziale di oltre 215 milioni di contatti, rappresenta un’occasione strategica anche per la nostra provincia.

«La presenza della Tuscia con Civita di Bagnoregio in una campagna di questa rilevanza – dichiara Luca Profili, responsabile del Dipartimento Turismo FdI Viterbo – conferma il valore del nostro territorio, ricco di storia, tradizioni e paesaggi unici. È fondamentale continuare a investire in una promozione che premi la qualità e la nostra identità». «Siamo pronti a sostenere ogni iniziativa capace di valorizzare i nostri borghi e di attrarre un turismo attento, rispettoso e consapevole – aggiunge Profili -. La collaborazione tra istituzioni e realtà locali è la chiave per uno sviluppo autentico e duraturo».

Il Dipartimento Turismo FdI Viterbo esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal Ministero e ribadisce il proprio impegno a promuovere percorsi di crescita che mettano al centro la ricchezza culturale e paesaggistica della Tuscia.

