FIUMICINO - «È stato un weekend difficile quello appena trascorso nelle località a nord del comune. Dal pomeriggio di sabato 8 giugno sono iniziate ad arrivare le prime segnalazioni di un abbassamento di pressione idrica dai rubinetti delle abitazioni. Con il passare delle ore il disagio per i cittadini è cresciuto, tanto che sono state molte le abitazioni a rimanere a secco o, nei migliori dei casi, con un filo d’acqua. Eppure la comunicazione ufficiale da parte di Acea Ato 2, che informava del disservizio, è arrivata solamente nella giornata di ieri, domenica 9 giugno».Si legge in un comunicato a firma Ezio Di Genesio Pagliuca, capogruppo Pd a Fiumicino. «La cosa più assurda, però, è stato il totale silenzio da parte del Comune di Fiumicino, che nei suoi canali istituzionali non ha comunicato niente ai cittadini, che sono stati colti di sorpresa con tutti i disagi del caso. Evidentemente il sindaco e la sua squadra di governo erano troppo impegnati a inviare messaggi elettorali in vista delle elezioni europee. In un comune che ha un territorio vasto è normale che le problematiche siano all’ordine del giorno, ma è importante perseguire sempre il bene dei cittadini. E questa volta non è stato così, in quanto l’acqua è alla base dell’igiene e della salute pubblica, specialmente in questo periodo dell’anno. I residenti meritano rispetto, non di essere abbandonati». «Per 10 anni siamo stati costretti a sentire lo slogan ‘Profondo nord’ da parte di chi oggi è alla guida della Città. Dopo un anno, si è capito come tutte le loro promesse per le località a nord si siano ben presto rivelate bufale. Il tempo è sempre galantuomo. Se questo è il modo di governare del sindaco e della sua squadra, allora è ipotizzabile immaginare come il ‘Profondo nord’ ben presto possa diventare ‘Sprofondo nord’. Noi, però, questo non lo accettiamo e saremo sempre al fianco dei cittadini».