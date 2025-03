`FIUMICINO - La battaglia contro l'inquinamento delle spiagge continua, ma la sfida è ancora aperta. Mozziconi di sigaretta, pezzi di plastica, tappi e coperchi, stoviglie usa e getta, cannucce, materiali da costruzione e cotton fioc rappresentano solo una parte dell'enorme quantità di rifiuti che ogni anno si accumula sulle nostre coste, deturpandone la bellezza e mettendo a rischio la fauna marina e costiera.

Si tratta di un problema ambientale che, nonostante gli sforzi, non mostra segni di miglioramento, compromettendo anche il valore turistico di luoghi incantevoli.

Ma non tutto è perduto. Grazie all'impegno di migliaia di volontarie e volontari, l'iniziativa Spiagge e Fondali Puliti promossa da Legambiente da ben 35 anni riesce a mantenere alta l'attenzione su questa emergenza, sensibilizzando il pubblico e stimolando interventi concreti.

Legambiente Lazio, in prima linea in questa battaglia, ha organizzato per il prossimo 10 aprile un evento di pulizia della spiaggia Coccia di Morto a Fiumicino. L'appuntamento è fissato per le 14:30 in Viale di Focene 1. L'obiettivo principale sarà il monitoraggio e la raccolta dei rifiuti abbandonati, ma non solo: si porrà grande attenzione al fratino, un piccolo uccello in pericolo di estinzione che nidifica sulle nostre spiagge proprio nei mesi primaverili di aprile e maggio. Legambiente invita tutti coloro che desiderano dare un contributo concreto a partecipare a questa importante iniziativa.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Maria Domenica all'indirizzo email m.boiano@legambientelazio.it o al numero 0685358051.

Un gesto di solidarietà e amore per l'ambiente che può fare la differenza, perché la tutela delle nostre spiagge dipende anche dalle azioni quotidiane di ciascuno di noi.