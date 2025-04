Nella classifica delle città più vivibili dal punto di vista climatico, Viterbo si colloca al 50° posto nazionale, a metà classifica. I dati sono stati elaborati dall’indagine del Sole 24 Ore sui numeri forniti da 3b Meteo e l’indice sintetico sul clima è uno dei 90 che, annualmente, fa parte del report sulla Qualità della vita. L’analisi riguarda il periodo decennale 2014-2024 e, quindi, è indicativo per capire le dinamiche climatiche in ogni area d’Italia. Il 50° posto di Viterbo su 112 capoluoghi italiani deriva dalla riaggregazione di 16 parametri meteo su base provinciale. Viterbo ha registrato un indice sintetico di 603,4. Tra i 16 parametri climatici considerati il migliore per Viterbo, che la porta al 30° posto italiano, è quello del soleggiamento (ore di sole al giorno medie): il valore medio è risultato di 8,3 con indice pari a 623,0. I due indicatori al secondo posto per punteggio finale riguardano l’indice di calore (Giorni con temperatura percepita >=30°C, media periodo) e le notti tropicali (Notti (fascia oraria 0-6) con temperatura media >= 20°C, media periodo 2014-2024): nel primo caso Viterbo ha il valore di 68,3 con punteggio pari a 531,0, nel secondo il valore di 64,4 con punteggio pari a 594,0. Viterbo è 41° nazionale per altri due indicatori: brezza estiva (Nodi medi di vento nella stagione luglio-settembre, media periodo 2014-2024) e circolazione dell’aria (Periodi di almeno 4 giorni con precipitazioni < 1 mm giornaliero, vento medio < a 5 km/h e nebbia assente, media periodo 2014-2024): nel primo parametro ha un valore di 5,9 con indice di 539,4, nel secondo un valore di 40,1 e indice di 755,8. Viterbo è 48° per l’escursione termica (Differenza temperatura massima - minima giornaliera in °C, media periodo 2014-2024) con valore di 8,5 e indice di 472,8. Per la nebbia è (Giorni annui con nebbia in almeno una fascia esaoraria, media periodo 2014-2024) 50° con valore di 7,0 e indice di 886,6. Per i giorni freddi (Giorni annui con temperatura massima percepita =30°C per 3 giorni consecutivi, media periodo 2014-2024) Viterbo è 65° con valore di 17,6 e indice di 466,6; raggiunge il 66° posto per il caldo estremo (Giorni con temperatura max >=35°C, media periodo 2014-2024) con valore di 12,2 e indice di 737,9. Scendendo nella classifica del clima Viterbo è 71° in Italia per le raffiche di vento (Giorni totali con raffiche >30 nodi, media periodo 2014-2024) con valore di 20.4 e indice di 779,6. Per l’intensità pluviometrica (Accumulo medio (in mm) per ciascun giorno piovoso, media periodo 2014-2024) Viterbo è 82° su 112 città capoluogo con valore di 14.3 e indice di 571,0. Tra i peggiori indicatori per la città dei papi c’è l’84° posto per l’umidità relativa (Giorni annui fuori dal comfort climatico, >70% o 40mm per fascia esaoriaria, media periodo 2014-2024) con l’88° piazza nazionale: il valore è di 2.8 e l’indice 523,1. Il peggiore indicatore climatico di Viterbo è quello della percentuale giorni consecutivi senza pioggia (Giorni consecutivi senza pioggia ogni 100, media periodo 2014-2024) con valore di 55,3 e indice di 395,1.