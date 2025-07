S. MARINELLA - Un’estate di cultura, musica, arte e spettacolo nella rassegna “Vivi il castello di Santa Severa 2025” che continua a conquistare pubblico e critica, inanellando un sold out dopo l’altro e consolidandosi come uno degli appuntamenti più seguiti e amati dell’estate laziale. Un successo che premia un progetto culturale ambizioso e inclusivo, promosso dalla Regione Lazio e organizzato da Laziocrea con la direzione artistica del Circuito Multidisciplinare del Lazio, che ha saputo trasformare il castello di Santa Severa in un vero e proprio polo culturale. In programma stasera il concerto di Rita Marcotulli Trio, un viaggio musicale tra jazz, flamenco, sonorità arabe e orientali, guidato dal talento eclettico della pianista vincitrice del David di Donatello per Basilicata Coast to Coast. Accanto a lei, due straordinari musicisti, Israel Varela, batterista e compositore messicano tra le voci più originali della sua generazione, e Ares Tavolazzi, storico contrabbassista degli Area, con un percorso ricco di collaborazioni eccellenti. Un trio d’eccezione per una esperienza sonora intensa e fuori dai confini. Prosegue la rassegna cinematografica “Le dive della Titanus”, realizzata in collaborazione con la Cineteca Nazionale e Titanus, che celebra le grandi protagoniste del cinema italiano. Il prossimo appuntamento, in programma domani è dedicato ad Anna Magnani, con la proiezione del film Risate di gioia di Mario Monicelli. Il film è stato restaurato dalla Cineteca di Bologna, in collaborazione con Titanus, a partire dai negativi originali, con interventi effettuati presso il laboratorio “L’Immagine Ritrovata”. Il 31 luglio uno spettacolo speciale dedicato al Giubileo, con Giovanni Scifoni protagonista di Frà San Francesco, la superstar del Medioevo. Lo spettacolo si inserisce nel calendario delle celebrazioni per gli 800 anni del presepe di Greccio, la più straordinaria e imitata invenzione di Francesco, che ricorderemo il prossimo 24 dicembre. Con musiche originali di Luciano Di Giandomenico, strumenti antichi suonati da Luciano Di Giandomenico, Maurizio Picchiò e Stefano Carloncelli. Regia di Francesco Ferdinando Brandi. Agosto si apre con un nuovo sold out: il 1° agosto Edoardo Leo sarà in scena con Ti racconto una storia, un reading-spettacolo prodotto da Stefano Francioni Produzioni, con musiche originali di Jonis Bascir. In scena, Edoardo Leo intreccia racconti e monologhi di grandi autori come Stefano Benni, Italo Calvino, Gabriel García Márquez e Umberto Eco. Il 2 agosto nuovo tutto esaurito per Alan Sorrenti e il suo attesissimo Magico Tour. Cantautore e interprete dallo stile unico e inconfondibile, Sorrenti ha attraversato generi e generazioni: dal progressive rock alle sperimentazioni più audaci, fino ai grandi successi della musica pop italiana.

