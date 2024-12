SANTA MARINELLA – Sono già sette, le date sold out, relative al programma estivo "Vivi il castello di Santa Severa", promosso dalla Regione Lazio e organizzato dalla società Lazio Crea in collaborazione con il Circuito Multidisciplinare del Lazio.

Meraviglia il fatto che tra gli organizzatori non ci sia il Comune di Santa Marinella, padrone di casa, che sembra essere stato fatto fuori sia dalla Regione che da Lazio Crea, nonostante le proteste del sindaco che di recente aveva scritto al presidente della Regione Rocca. La rassegna, comunque, incassa il gradimento del pubblico con diverse date già complete, come quelle di Ezio Greggio il 3 agosto, Lina Sastri l’8 agosto, Paola Minaccioni il 10, Antonio Giuliani il 18, Xylon Orchestra il 14, Requeen il 21 e Marina Rei il 31 agosto. Per i sold out è stata aperta una lista di attesa dove potersi registrare e avere la possibilità di accedere all’area spettacolo sulla grande spianata in riva al mare. Ancora qualche posto c’è per la serata di apertura di questa sera con Samuel Dj set, pronto trasportare il pubblico nelle sfumature della musica elettronica senza limiti di epoca o stile, con il suo incredibile DjSet. La settimana prosegue giovedì con le suggestioni musicali di Emozioni sotto le stelle del pianista Marco Sensi. Fin da bambino Marco ha provato un’attrazione viscerale per i tasti bianchi e neri del pianoforte, abbinando lo studio dei classici a momenti di libera creatività. Una passione che non l’ha mai abbandonato neanche in età adulta, quando dopo anni dedicati al lavoro e alla famiglia ha potuto finalmente riabbracciarla.

Emozioni e immagini che prendono forma in brani quali Per Vania, dedicato all’amore per la compagna di vita, Infinito Amore, scritto pensando ai figli, Mare, lo sguardo verso l’infinito del mare con il suo continuo movimento, Inno al padre, che celebra la riconoscenza verso un padre di famiglia, Sera, la sera dell’uomo, che corrisponde all’età più matura e alla consapevolezza della vita, Luce, spiraglio di luce che squarcia il grigiore di momenti bui, Nel vento, profonda percezione della forza della natura. Venerdì proiezione del film Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese in collaborazione con Centro Sperimentale di Cinematografia Cineteca Nazionale.